62% des résidents de Chiasson-Savoie souhaitent faire partie de l’entité 16 du Grand Shippagan

Victoire morale pour les résidents de Chiasson-Savoie qui souhaitent être regroupés dans l’entité 16 du Grand Shippagan. Environ 62% d’entre eux ont voté en faveur de cette option dimanche après-midi lors d’une assemblée citoyenne dont l’objectif était de permettre à la population de se prononcer sur la question.

Un total de 141 personnes sur un total de 385 électeurs éligibles, soit environ 37% de la population ont pris part au vote. Bien que le scrutin n’était pas reconnu par Élections NB, les organisateurs ont tenu à organiser un vote démocratique, dans les règles.

Au départ, la réforme municipale du gouvernement Higgs prévoyait que Chiasson-Savoie soit regroupé avec l’entité 16, mais le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain a récemment dû placer la communauté de 462 habitants dans l’unité 15 du Grand Lamèque à la demande d’une majorité des membres du comité consultatif du DSL, qui s’est senti délaissé par les pourparlers en cours dans l’entité 16.

Jugeant qu’une décision concernant l’avenir de Chiasson-Savoie avait été prise en catimini par quatre des cinq membres du comité consultatif, d’autres résidents ont formé un comité citoyen pour permettre à la population de s’exprimer. Pour eux, la question de communauté d’intérêts dans cette réforme municipale n’a pas été respectée.

«Nous n’avons aucune raison de croire qu’il est nécessaire de nous faire passer du Grand Shippagan au Grand Lamèque. Depuis la fondation de notre communauté, notre communauté d’intérêts est Shippagan. Pourquoi irait-on siéger dans un gouvernement municipal pour gérer nos services, quand en réalité, nos services comme les écoles, les installations sportives, l’église et ainsi de suite sont à Shippagan», dit Gastien Godin, porte-parole du comité citoyen.

Lors de l’assemblée, qui s’est déroulée dimanche après-midi à Shippagan, plusieurs citoyens ont tenu à prendre la parole. Un citoyen a exprimé sa préférence d’être regroupé avec le Grand Lamèque en raison de l’aide apportée par la région durant la crise de verglas de 2017.

Une femme a préféré l’option Grand Shippagan en raison de son sentiment de rattachement à sa paroisse et à son église.

«Je ne vois pas la nécessité de changer. J’ai voté pour rester avec Shippagan.»

Durant l’assemblée, des citoyens ont affirmé être indécis. Ils se sont aussi dits préoccupés par la division causée par la question.

«Tout de suite, c’est la chicane. Pour moi, une communauté, ce n’est pas ça. Je suis indécise d’un bord ou d’un autre, car je n’avais pas de faits ou de chiffres. Personnellement, je ne suis pas intéressée par ce qui a été fait dans le passé, ce qui m’intéresse, c’est ce qui sera fait à l’avenir. Je ne suis pas plus ‘‘Shippagan’’ que ‘‘Lamèque’’, car je m’implique dans les deux communautés. Je fais du bénévolat et j’utilise des services aux deux endroits», a expliqué une citoyenne.

Une consultation citoyenne a eu lieu dimanche après-midi, à Shippagan, pour permettre aux citoyens du DSL de Chiasson-Savoie de se prononcer sur la réforme municipale. – Acadie Nouvelle: David Caron Bien que les résultats ne sont pas reconnus par Élections NB, 141 citoyens de Chiasson-Savoie ont pris part au vote dimanche après-midi. – Acadie Nouvelle: David Caron

Une rencontre avec le ministre Allain?

Avec les résultats en main, le comité citoyen espère persuader le ministre Daniel Allain de changer son fusil d’épaule encore une fois, même si le ministère a indiqué la semaine dernière qu’il ne changerait pas d’avis.

«Ce que nous voudrions faire, c’est de rencontrer le ministre Allain. Nous voulons lui expliquer la situation, échanger avec lui et comprendre pourquoi il ne peut pas changer d’avis. On comprend que le ministre Allain a pris la décision à la lumière de ce qu’il a reçu comme information, soit une lettre signée par notre comité consultatif avec les signatures des autres représentants de l’unité 15. Il présume que notre DSL exprime la volonté de la population, mais on vient de lui démontrer que ce n’est pas la volonté des gens. Je ne peux pas imaginer que le ministre ne peut pas s’asseoir pour réfléchir avec nous», dit Gastien Godin.