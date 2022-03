Les vents forts mettent à l’épreuve le réseau d’Énergie NB

Les vents forts qui soufflaient dimanche sur le Nouveau-Brunswick ont fragilisé le réseau électrique d’Énergie NB.

Dimanche après-midi, la société de la Couronne comptait près de 900 clients qui étaient privés d’électricité.

Le passage d’un intense système dépressionnaire au Nouveau-Brunswick samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche n’avait pourtant pas causé énormément de dommages aux installations d’Énergie NB.

Ce sont plutôt les puissants vents d’ouest qui ont suivi la tempête qui ont mis à rude épreuve le réseau d’Énergie NB.

Ce sont des abonnés de la société de la Couronne se trouvant dans la région de Shediac et dans le comté de Charlotte qui ont été le plus durement touchés par ces interruptions d’électricité.

Vers 16h dimanche, près de 225 clients d’Énergie NB à Pointe-Du-Chêne et à Saint-Philippe étaient sans électricité. Plus de 240 clients à Oak Bay et Waweig, dans le Sud-Ouest de la province, se trouvaient dans la même situation.

Des pannes étaient également recensées au même moment dans le comté de Kent (179 abonnés), dans York-Sunbury Central (136 abonnés), dans la Péninsule acadienne (27 abonnés) et à New Scotland, au nord de Moncton (36 abonnés).

Dimanche midi, Environnement Canada avait émis un avertissement de vent en vigueur toute la journée dans la région Chaleur et la Péninsule acadienne.

Selon l’agence fédérale, les vents d’ouest soufflant en rafales jusqu’à 100 km/h à ces endroits dans le nord-est pourraient être à l’origine de certains dommages causés à des structures, comme les bardeaux de toiture et les fenêtres de bâtiments.