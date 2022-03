L’intelligence artificielle pourrait changer la donne dans le milieu du transport routier

Depuis quelques mois, deux semi-remorques, équipées de technologie de l’intelligence artificielle circulent sur une autoroute en Alberta dans le cadre d’un projet qui pourrait potentiellement changer la donne dans le milieu du transport routier, y compris en Atlantique.

Grâce à une subvention de 2,3 millions $ du gouvernement fédéral, les deux véhicules, surnommés Daisy et Lilly, sont dotés d’une technologie d’assistance à la conduite qui leur permet de se suivre de près en formation de peloton (platooning). Elle permet aussi une réduction de la traînée et une amélioration de l’efficacité énergétique. Des capteurs, des radars et des caméras assurent le partage d’information entre les deux camions afin d’assurer la sécurité du système de freinage actif et d’accélération.

Le projet a pour but de tester la technologie durant les différentes saisons, y compris l’hiver, pour qu’elle soit sécuritaire pour les occupants des véhicules ainsi que les autres automobilistes.

Bien qu’il s’agisse seulement d’un projet pilote, il est fort probable qu’on verra éventuellement cette technologie faire son apparition en Atlantique, convient Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique.

«Le platooning est un très bon concept. Il y a quand même des conducteurs dans chaque camion, mais c’est l’automatisation qui fait le travail quand ils sont en mode ‘‘platoon’’. C’est certainement quelque chose qu’on pourrait voir sur nos routes dans le futur.»

Par contre, certaines entreprises cherchent à faire un pas de plus, et elles sont en train de mettre au point la technologie de camions sans conducteurs dans certaines régions des États-Unis.

En 2021, un camion sans humain à l’intérieur a réalisé un parcours d’environ 125 kilomètres en Arizona. Le constructeur du véhicule, TuSimple, espère adopter cette technologie à plus grande échelle avant 2024.

Contrairement aux camions semi-autonomes qui circulent en formation de peloton, il est peu probable qu’on des camions sans conducteur au Nouveau-Brunswick, du moins dans un avenir rapproché.

«Des camions sans conducteur sur nos routes ne sont pas une option pour plusieurs raisons, soit la disponibilité de la technologie, la température au Canada, les règlements de l’industrie du camionnage, l’acceptabilité du public et du gouvernement et ainsi de suite», ajoute M. Picard.

Une solution aux défis de main-d’œuvre?

Comme cela est le cas dans plusieurs secteurs de l’économie, une pénurie de travailleurs frappe le milieu du transport routier au pays. Selon l’organisme RH Camionnage Canada, le nombre de postes vacants pourrait atteindre 25 000 dès 2023, soit une augmentation de 25% par rapport à 2019.

L’automatisation va changer la nature du métier, souligne Nicolas Saunier, professeur spécialisé dans les systèmes de transport intelligents à l’École polytechnique de Montréal, mais il ne va pas le remplacer entièrement. Il existera toujours une demande pour des conducteurs.

«Il y a toujours cette peur, comme dans d’autres domaines, que l’automatisation signifie une perte d’emplois ou une disparition. On pense plutôt que le métier de conducteur va évoluer pour en devenir un d’opérateur d’un système complexe. On peut penser un peu à la même idée du pilote d’avion qui est là pour surveiller et qui fait certaines manœuvres comme le décollage et atterrissage, mais qui met l’autopilote pendant le vol.»

Les camions autonomes risquent aussi de circuler sur les principales autoroutes du pays, entre deux points bien établis, comme de grands centres de distribution en périphérie des grands centres urbains. Des conducteurs humains seront nécessaires pour entrer dans les centres urbains et en région.

Il y a aussi le modèle d’affaires qui pose problème.

«Les véhicules coûtent très cher et pour arriver à une équation économique qui fonctionne, ce n’est pas si simple. Il faut un prix que le client final est prêt à payer pour que ce soit moins cher à long terme que la version avec un conducteur humain.»