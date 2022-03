Tempête hivernale: la palme revient à la Ville de Saint-Quentin

L’intense système dépressionnaire qui s’est déplacé vers le nord-est du Nouveau-Brunswick samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche aura laissé de bonnes quantités de neige et de pluie sur son sillage.

Un sommaire météorologique publié dimanche matin par Environnement Canada révèle que c’est à Saint-Quentin où il est tombé le plus de neige, soit 21 cm.

L’agence fédérale a également enregistré des quantités substantielles de neige dans la région de Campbellton (19 cm), Edmundston (17 cm), Saint-Hilaire (15 cm) et Saint-André (15 cm).

Les régions situées le plus au sud, comme celles de Moncton et de Saint-Jean, ont pour leur part eu droit à un épisode de pluie forte grâce au système en provenance du sud des États-Unis qui s’est amené avec un mercure qui a franchi la barre des 10°C, samedi soir, à ces deux endroits.

Il ne manquait que 3°C pour égaler les différents records de chaleur établis un 12 mars dans le Sud de la province au fil des années.

Environnement Canada a enregistré 45 mm de pluie au parc Fundy, de même que 29 mm à Barnesville et 26 mm à Saint-Jean.

Quelques clients d’Énergie NB ont été privés d’électricité samedi et dimanche matin en raison du passage de cette dépression qui a laissé place dimanche matin à des conditions beaucoup plus clémentes à travers la province, mais à du temps très venteux et plus froid que les normales saisonnières.

Environnement Canada a d’ailleurs émis dimanche midi un avertissement de vent qui était en vigueur dans la région Chaleur et la Péninsule acadienne.

L’avis faisait état de vents pouvant souffler jusqu’à 100 km/h durant la journée et endommager certaines structures.

Les conditions météorologiques prévues cette semaine s’annoncent passablement plus agréables. Le mercure devrait même dépasser 10°C jeudi dans la plupart des régions du Nouveau-Brunswick.

Le passage d’un autre système dépressionnaire est toutefois prévu dimanche avec des chutes de neige de l’ordre de quelques centimètres dans le Nord de la province.