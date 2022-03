Exportations records de fruits de mer au N.-B. en 2021

Le Nouveau-Brunswick a exporté plus de 2,2 milliards $ en produits de la mer dans plus de 70 pays en 2021. Il s’agit d’un nouveau record de ventes et d’une hausse de 800 millions $ par rapport à l’année précédente.

Le fruit de mer le plus exporté demeure le homard, dont la valeur totale des ventes s’élevait à 1,2 milliard $.

Avant la pandémie, les exportations annuelles des produits de la mer s’élevaient à 1,7 milliard $ en moyenne. Les États-Unis, l’Europe, la Corée du Sud et la Chine sont les principaux marchés internationaux pour les produits de la mer du Nouveau-Brunswick, qui comprennent le homard, le saumon et le crabe des neiges.

Afin de poursuivre sur cette lancée, le ministère a créé une nouvelle marque et un nouveau logo pour ses marchés d’exportation d’aliments et de boissons: Nouveau-Brunswick – Délicieusement Canadien.

Le gouvernement provincial a également établi un partenariat avec Dennis Prescot, chef cuisinier de Moncton et coanimateur de la série Restaurants on the Edge sur Netflix. M. Prescott fera la promotion des produits de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches du Nouveau-Brunswick auprès de ses quelque 617 000 abonnés sur Instagram.

«Le Nouveau-Brunswick est le royaume des délices, a affirmé M. Prescott. On y retrouve le meilleur homard, les meilleures huîtres et le sirop d’érable le plus pur au monde… et ce n’est que la pointe de l’iceberg. En tant que fier Néo-Brunswickois, je suis honoré de travailler avec la province et de faire la promotion de nos produits de classe mondiale et de nos gens incroyables.» – AN