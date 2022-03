La Santé publique amorce sa transition vers un retour à la normale

Imposées depuis près de deux ans maintenant, les mesures sanitaires liées à la COVID-19 sont désormais chose du passé au Nouveau-Brunswick. La Santé publique promet toutefois de demeurer vigilante, car le virus est sournois et que la pandémie est loin d’être terminée.

Depuis minuit lundi, les citoyens peuvent respirer un peu plus librement. Ceci inclut aussi les écoliers qui, jusqu’à tout récemment, devaient composer avec cette réalité dans les autobus, en classe et même dans la cour de récréation.

Outre le masque, c’est l’ensemble des mesures – distanciation sociale, quotas dans les commerces, limites du nombre de participants pour les événements, etc. – qui sont tombées comme si, du jour au lendemain, la COVID-19 n’existait plus et que la pandémie n’était plus qu’un mauvais souvenir.

«C’est une grande journée!»

C’est ainsi que la médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, qualifie ce pas de géant vers le retour à la normalité.

Le constat actuel de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick suggère à la Santé publique que l’on peut procéder à un relâchement des mesures sanitaires. Dans les faits, 93% de la population admissible de la province a reçu au moins une dose de vaccin, 87% ont reçu les deux doses et la moitié (50,6%) se sont fait injecter la dose de rappel. La Santé publique continue d’ailleurs de recommander la vaccination. Selon la dernière mise à jour du tableau de bord de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, 103 patients étaient hospitalisés en lien avec ce virus (en date du 11 mars).

Selon la Dre Russell, les mesures sanitaires – aussi désagréables et impopulaires furent-elles pendant deux ans – ont néanmoins fait leurs preuves. «Elles ont fonctionné, et grâce à elles, je crois qu’on peut dire qu’on a évité le pire», dit-elle.

Derrière ce soulagement, on sent néanmoins une certaine inquiétude persistante, celle de peut-être aller un peu trop loin et un peu trop rapidement. C’est qu’en période de pandémie, le risque des récidives est toujours présent, et cela, Dre Russell le sait très bien. La province en a d’ailleurs eu un avant-goût l’automne dernier avec les éclosions survenues quelques semaines à peine après la levée de certaines mesures sanitaires, dont le port du masque. Est-ce que cette fois on peut être certain qu’il n’y aura pas de marche arrière d’ici quelques semaines?

«On ne peut jamais dire jamais. Il existe toujours des possibilités d’apparitions de nouveaux variants, de voir le nombre de cas remonter d’ici quelques semaines, comme c’est d’ailleurs le cas dans certains pays actuellement», souligne la médecin-hygiéniste.

Car non, même si l’arrêté obligatoire n’est plus en vigueur, la pandémie n’est pas terminée.

«On se prépare en vue de prochaines éclosions. On sait que ce n’est pas fini et que l’on doit demeurer prêt. Mais on se doit d’avancer», ajoute-t-elle, notant que le Nouveau-Brunswick n’est pas la seule province à entreprendre ce virage. Tout le pays s’est engagé dans cette voie. En fait, elle s’attend d’ailleurs à une certaine hausse du nombre de cas de COVID-19 au cours des semaines à venir, une relation de cause à effet normale, attribuable au relâchement des mesures sanitaires.

«L’important, c’est de trouver un juste équilibre. En ce moment, la pression sur notre système de santé est à la baisse. On travaille étroitement avec nos deux réseaux (Vitalité et Horizon). On sait qu’il y a encore beaucoup d’admissions de patients et d’absentéisme au niveau du personnel, mais ils parviennent à bien gérer la situation», indique-t-elle.

Cet équilibre auquel fait référence la Dre Russell, c’est également celui entre le risque viral versus d’autres déterminants sociaux et de santé. On peut penser, par exemple, aux effets pervers des mesures sanitaires sur la santé mentale des enfants ainsi que sur leur éducation.

Ce répit de la pandémie, croit-elle, devrait permettre aux deux réseaux de graduellement augmenter la cadence au chapitre des interventions non urgentes qui ont été repoussées et qui ont pris du retard.

Éducation citoyenne

Les citoyens ne sont d’ailleurs pas laissés à eux-mêmes. La responsable de la Santé publique soutient que son organisation continuera de surveiller scrupuleusement la progression du virus dans la province. On estime aussi que certaines habitudes – comme le port du masque, la prise de vaccins, la désinfection des mains et la distanciation physique – sont suffisamment bien ancrées au sein de la population et qu’elles seront de précieux atouts.

«La pandémie n’est pas terminée, et c’est vraiment important que les gens utilisent leur jugement et les outils à leur disposition. On encourage par exemple les gens à continuer de porter le masque dans les situations où ils sont à risque ou s’ils côtoient des gens plus à risque», soutient la Dre Russell.

Si la Santé publique continue de veiller aux grains, la médecin-hygiéniste en chef avoue que son agence pourra néanmoins avoir plus de temps pour s’occuper d’autres dossiers qui n’ont rien à voir avec la COVID et qui ont été ralentis au cours des deux dernières années en raison de la pandémie.

«On a un certain rattrapage à faire, autant ici que sur la scène nationale», indique-t-elle.

À noter que malgré la levée de l’arrêté obligatoire touchant les mesures sanitaires, des agences, institutions et entreprises pourraient continuer d’exiger le maintien de certaines pratiques (ex.: port du masque, distanciation), comme c’est le cas, entre autres, dans les hôpitaux.