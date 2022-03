La sensibilisation au recyclage est toujours à recommencer dans la Péninsule acadienne

Si le recyclage est devenu une habitude depuis maintenant huit ans, la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) est bien au courant qu’il s’agit d’un «travail de sensibilisation à perpétuité». D’où la diffusion d’une nouvelle campagne de promotion du bac bleu dans les prochaines semaines.

Les données touchant la collecte sélective dans la région sont en forte baisse depuis 2018. Mais le responsable des communications de la CSRPA, Cédric Landry, soutient que ces réductions sont justifiées.

La quantité de matières recueillies dans les bacs bleus était de 2,2 tonnes en 2018, avant de baisser à un peu plus de 2 tonnes en 2019. Cette année-là, le service a été interrompu pendant presque un mois en raison de modifications importantes à la ligne de tri du centre de Tracadie.

En 2020, les employés ont vu passer 1,6 tonne de produits. Mais ça s’explique principalement par l’arrêt de trois mois de la cueillette au plus fort de la pandémie de la COVID-19.

Selon ses propos, les prévisions financières du service respectent les estimations. Le marché mondial des produits recyclés s’est quelque peu amélioré, même si cela n’a pas encore retrouvé l’erre d’aller pré-pandémique. La qualité du produit recyclé rend également la revente plus difficile, dit-il.

Même si les données de 2021 ne sont pas disponibles, la CSRPA ne prendra pas de chance. Elle veillera à rappeler à la mémoire des citoyens l’importance du geste de recycler.

«C’est un travail de sensibilisation à perpétuité, a comparé M. Landry. C’est comme la campagne contre l’alcool au volant. Notre argument est de ne jamais prendre notre mission pour acquis.»

La CSRPA s’est aperçue qu’après chaque pause du service, elle observe une baisse significative de la collecte des produits au centre de triage de Tracadie. Il faut alors rappeler aux citoyens qu’il existe une poubelle pour le recyclage. Ça démontre que même si la sensibilisation écologique fait partie des mœurs, il est toujours pertinent de rafraîchir la mémoire des citoyens, note le porte-parole.

«Nous allons davantage nous rendre chez le citoyen, précise Cédric Landry en parlant de la prochaine campagne. Chaque pause a un impact direct sur la qualité du produit. Est-ce un oubli ou simplement un concours de circonstances? Les gens ont-ils plus de difficulté à se départir de leurs déchets pendant ces pauses? Est-ce simplement la nature humaine? On ne peut pas dire pourquoi, mais on a remarqué ces baisses.»

La CSRPA a repris la balle au bond de la collecte sélective en 2019, à la suite d’importantes difficultés financières de son créateur, la Coopérative de solidarité en recyclage et d’intégration à l’emploi, après cinq ans d’opération.

L’objectif d’employer des personnes à besoins spéciaux demeure toujours le mandat de la Commission. On compte huit trieurs et sept opérateurs aux installations de Tracadie.