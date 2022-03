Suzanne Themens fait son chemin dans un univers majoritairement masculin

Suzanne Themens, chef de la Force policière de Grand-Sault, est l’une des rares à occuper un poste du genre au Nouveau-Brunswick. Si on exclut la GRC, elle est en fait la seule dans la province.

Pour la principale intéressée, cette situation lui importe peu. Celle qui compte une trentaine d’années d’expérience dans la police a toujours eu comme objectifs de faire de son mieux afin de servir sa communauté.

«Dans ma tête, ç’a toujours été une chose que je voulais faire et je voulais le faire avec le meilleur de mes connaissances et de mes capacités. Si je n’ai pas les réponses, je vais toujours aller voir les personnes qui m’entourent.»

Dans cette optique, sa nomination en tant que chef de la Force policière de Grand-Sault en décembre 2016 n’était qu’un autre défi à relever.

«J’étais policière avant, alors je savais que les défis allaient être différents, mais j’anticipais tout ça avec une grande ouverture d’esprit.»

Même si son propre parcours s’est fait sans trop d’embûches, celle qui a entrepris sa carrière en 1981 avec son entrée à l’Académie de police a vécu quelques expériences qu’un homme n’aurait pas nécessairement vécues.

«C’est certain qu’il faut s’adapter, mais il y a des choses qu’on ne verrait plus aujourd’hui. Un exemple est que j’ai déjà été employée à une force policière où il n’y avait pas de toilettes pour femmes», raconte la policière.

«À mon premier emploi, on m’a posé des questions étranges, même si les intentions n’étaient pas nécessairement mauvaises. On m’a demandé comment je voulais avoir mon uniforme. J’ai répondu que je voulais avoir le même que tout le monde. Je ne voulais pas être traitée de façon différente, même si j’étais vue de manière différente par la communauté. Mais je m’attendais à ça.»

Cette capacité d’adaptation a permis à Suzanne Themens de gravir les échelons pour finalement atteindre le poste de chef de la police de Grand-Sault.

Le bagage d’expériences et de connaissances acquis au fil des ans a permis à la chef de police de faire preuve d’une grande ouverture d’esprit.

«Ça m’a permis de faire face aux changements et de réaliser qu’il y a toujours une solution à un problème. J’ai appris à ne rien prendre personnel et à réaliser que si la personne fait le travail, que ce soit une femme ou un homme, elle a le droit d’exercer ce métier.»

«Si j’avais un conseil, ce serait de toujours se fixer des objectifs et d’avoir la formation et le support pour les atteindre. Pour les jeunes filles, je leur dirais de faire quelques recherches et de voir comment elles peuvent aider en tant que policières.»

Le fait d’être une femme a même été un atout dans diverses interventions qui ont été parfois tendues.

«En 30 ans, j’en ai vu de toutes les couleurs, mais l’outil qui m’a servi le plus est ma bouche. Je me suis beaucoup servi de mes paroles pour résoudre des problèmes. Dans une situation plus stressante, on a cette approche plus différente. On dialogue et on a peut-être un effet plus calmant qu’un policier homme qui est souvent vu par les gens comme étant plus dur.»

Une anecdote racontée par la chef Themens illustre d’ailleurs bien ces propos.

«J’ai déjà eu des menottes roses. À un moment donné, je devais arrêter un homme, quand même assez coriace, et je devais lui passer les menottes roses. Évidemment, il ne voulait rien savoir alors je lui ai raconté que j’avais ces menottes en solidarité aux femmes qui avaient le cancer du sein. À ma grande surprise, ç’a marché et il s’est laissé passer les menottes.»

Des femmes qui font leur place

Suzanne Themens reconnaît que même s’il y a eu une certaine évolution, les femmes au sein de la police demeurent un groupe minoritaire. Elle ne s’attend pas à voir de changements drastiques du jour au lendemain, mais elle voit de plus en plus de femmes ayant le potentiel de se développer davantage au sein de la police.

La Force policière de Grand-Sault, qui compte 19 membres, a deux femmes dans ses rangs. Mme Themens est fière du travail qui a été accompli au fil des années pour mieux les intégrer dans ce métier.

Celle-ci se réjouit d’ailleurs chaque fois qu’une femme intègre les rangs de la police et encore plus quand elle est capable de faire sa place, comme elle l’a fait elle-même.

«Quand j’ai commencé, il n’y avait pas beaucoup de femmes, mais il y a eu de l’évolution depuis. Les jeunes policières qui commencent n’ont peut-être pas à faire face au même genre de changements. On peut dire que la voie a été un peu pavée, mais il reste encore de la route à faire.»

Elle s’est aussi réjouie de voir que certains corps policiers – comme la GRC au Nouveau-Brunswick qui a récemment nommé DeAnna Hill en tant que commandante divisionnaire et la Sûreté du Québec qui a fait de Johanne Beausoleil sa nouvelle directrice générale – ont choisi des femmes à des postes d’influence.

«Je trouve que c’est un métier extraordinaire et je suis reconnaissante d’avoir pu le faire aussi longtemps. Je trouve ça valorisant de voir que d’autres femmes montent et qu’elles apportent tellement de choses à la force policière et aux communautés.»

Elle souhaite que son parcours et celui de ces femmes puissent en inciter d’autres à faire partie de la police et à travailler pour se rendre au même échelon.

«Quand j’ai commencé, mon intention n’était pas nécessairement de devenir chef. Tout ce que je voulais, c’était de donner mon 100%. J’ai toujours été heureuse de ce que j’ai fait pour ma communauté. C’était important pour moi qu’elle soit sécuritaire. Donc, si je peux inspirer des filles ou des garçons à choisir ce métier, je serai bien contente.»

Une femme dans un monde d’hommes

À l’instar de ses années comme policière, Mme Themens, en tant que chef de police, se retrouve encore entourée de collègues masculins. Dans les neuf services de police municipaux ou régionaux au Nouveau-Brunswick, elle est la seule femme au sommet de la hiérarchie.

Elle dit ne pas avoir changé sa philosophie et elle soutient que les autres chefs de la province lui ont toujours fait une place dans le groupe.

«On s’appelle presque tous les jours. On est nos propres sources de support. On se partage beaucoup d’informations et il faut faire preuve de confiance l’un envers l’autre. Je n’ai pas de traitement différent parce que je suis une femme et c’est ce que je voulais.»