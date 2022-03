Une friperie ouvrira bientôt ses portes à Cap-Pelé

Un magasin de vêtements usagés portant le nom d’éco-boutique – éco pour école et écologie – ouvrira ses portes dans quatre à six semaines à Cap-Pelé.

Les principales instigatrices du projet, Rachel Boudreau, Wendy Bourque et Lynn LeBlanc, ainsi que les élèves de 8e année de l’école Donat-Robichaud, ont hâte d’ouvrir les portes de cette nouvelle friperie, la première à voir le jour dans le secteur.

Selon Rachel Boudreau, des citoyens et des membres de la communauté trouvaient qu’il manquait ce type de service à Cap-Pelé et dans la région. Il faut en effet se rendre à Shediac ou Moncton pour retrouver ce genre de magasin.

«Là, avec la pandémie, on trouvait que c’était encore plus un besoin, plus que jamais», explique-t-elle.

Elles ont d’ailleurs déjà commencé à recevoir des vêtements. En plus du linge usagé, on retrouvera des livres, des ornements et des jouets d’enfants. Il n’y aura pas de gros meubles, car elles n’ont pas d’espace pour les entreposer.

Pour leur part, Wendy Bourque et Lynn LeBlanc sont enseignantes en huitième année à l’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé. Elles aiment bien la saveur académique rattachée au projet communautaire.

«On s’est rencontrés et on a développé l’idée de la friperie avec les 8es années, explique Lynn LeBlanc. Ils font beaucoup de travail ici à la friperie. Ça donne une bonne chance aux élèves de faire du bénévolat dans la communauté.»

Selon l’enseignante, chaque semaine, les élèves les accompagnent au local.

«Ce sont les élèves qui font le travail à la friperie, dit-elle. Une fois que la friperie sera ouverte, ce seront des bénévoles de la communauté qui vont travailler durant les heures d’ouverture.»

Les élèves de 8e année vont toutefois continuer à être au cœur du projet.

«Le ministère de l’Éducation prône beaucoup le développement des compétences. Un projet comme celui-ci développe plusieurs compétences, des compétences d’entreprenariat et de travail d’équipe, informe Lynn LeBlanc. Au sein de nos classes, on a déjà formé plusieurs comités d’élèves.»

D’après l’enseignante, des élèves travaillent dans un comité de finances, d’autres dans l’organisation et la conception du magasin.

«Vraiment, ils participent selon leurs intérêts, attitudes, habiletés et forces.»

«Il y a aussi le côté environnemental dont on a discuté, moi, Lynn et les enseignantes avec nos élèves de 8e année. On sait que les vêtements c’est vraiment un problème mondial lorsqu’on veut s’en débarrasser. Ça se ramasse dans un dépotoir et ça peut rester là pour plusieurs années.»

«On encourage les élèves à réduire l’empreinte écologique. Avoir une friperie, c’est justement ça que ça fait. Tu vas faire des achats qui vont économiser mais qui vont contribuer à diminuer ton empreinte écologique», explique Wendy Bourque.

«On veut que n’importe qui dans la communauté se sente confortable à venir ici, peu importe l’argent que tu fais», ajoute l’enseignante.

Les trois affirment que le projet est rassembleur et reçoit déjà un bon appui communautaire. Leur local a été peint par des bénévoles en l’espace de peu de temps. Il reste maintenant à organiser la friperie pour qu’elle puisse ouvrir dans quelques semaines. Le partenariat inclut le Village de Cap-Pelé qui fournit le local de l’éco-boutique, l’école et la communauté.

«Nos revenus seront complètement redonnés au sein de la communauté, précise Lynn LeBlanc. Une petite partie reviendra à l’école mais pour le reste, les profits vont aller à des organisations de bienfaisance.»