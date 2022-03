De la pizza pour tous afin de célébrer l’abandon des masques à l’école

La pizza sera au menu de la cafétéria de l’école primaire la Mosaïque du Nord de Balmoral, ce vendredi, pour l’ensemble des élèves et du personnel de cet établissement, gracieuseté d’un entrepreneur de la région.

Nick Doucette, du Groupe Fari de Campbellton – entreprise spécialisée dans l’hébergement pour personnes âgées -, a suivi scrupuleusement les consignes de la Santé publique au cours des deux dernières années. Dans sa propre entreprise, le port du masque est d’ailleurs toujours de mise compte tenu de sa clientèle plus à risque. Cela lui a toutefois toujours brisé le cœur de voir les enfants se diriger à l’école avec un masque au visage et devoir l’endurer toute la journée.

«Les enfants, c’est notre futur et cette situation me bouleversait. On ne pouvait plus voir leurs visages, leurs sourires. Je sais que pour certains jeunes, et même certains enseignants, ça pesait beaucoup sur le moral. Et ça, c’est uniquement pour le port du masque, mais il y avait aussi toutes les autres mesures sanitaires qui n’étaient pas plaisantes», explique l’homme d’affaires.

Lui-même père d’un enfant de cinq ans qui fréquente la Mosaïque du Nord, il confirme que l’annonce de la fin des restrictions sanitaires à l’école – dont l’abandon du port du masque – a été accueillie avec grand soulagement par son jeune écolier.

«J’étais tellement content de le voir aussi enthousiaste que j’ai voulu partager cette bonne humeur avec tout l’établissement en payant le lunch vendredi. J’ai contacté le directeur de l’école pour lui faire part de l’idée d’un grand party-pizza afin de célébrer cette première semaine sans masque, et il a embarqué dans le projet. Il va s’occuper de commander la pizza, et moi je vais ramasser la facture», relate M. Doucette.

Mine de rien, l’école primaire La Mosaïque du Nord compte près de 300 élèves de la maternelle à la 8e année ainsi qu’une cinquantaine d’employés. «Les derniers mois ont été difficiles pour tout le monde, et payer la traite aux élèves et au personnel de l’école pour leur dire félicitations d’avoir passé au travers tout ça, ce n’est pas grand-chose. C’est seulement un petit clin d’œil de ma part, et ils le méritent bien», ajoute-t-il.