GRC: les municipalités craignent de devoir payer une facture rétroactive salée

Les municipalités voient arriver le printemps avec une certaine appréhension. Elles craignent de devoir payer de leurs poches une facture rétroactive salée de la GRC, dont le contrat de six ans avec la province vient à échéance.

La sécurité publique des villes et villages du Nouveau-Brunswick est couverte par cette force policière fédérale, à l’exception du service Codiac (une entente directe avec la GRC pour Moncton, Riverview et Dieppe) et six municipalités selon une entente parapluie (contrats spéciaux de couverture) que sont Bouctouche, Campbellton, Oromocto, Sackville, Amptown et Saint Andrews.

Cette protection a évidemment un coût. Seulement pour cette année, les communautés auront à payer 72 millions $. Et comme le contrat d’une durée de six ans vient à expiration cette année, les négociations sont présentement en cours entre Ottawa et le Nouveau-Brunswick afin de conclure une nouvelle entente.

Selon toute vraisemblance, le service de protection fédérale a coûté plus cher qu’anticipé en 2016 et on ne sait pas encore de combien.

«Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a récemment reçu des informations concernant les paiements rétroactifs. Nous prévoyons recevoir les chiffres réels en juin», a fait part Geoffrey Downey, porte-parole aux communications du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Au début du contrat en 2016, des augmentations annuelles de 2,5% étaient prévues. Cependant, elles auraient été près de 4%, selon certaines sources, mais l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) n’arrive pas à obtenir le montant exact.

Par exemple, le salaire d’un agent de première classe est passé de 86 110$ en 2016 à 106 576$ dès avril de cette année. Pour un caporal qui gagnait 94 292$ en 2016, son salaire atteindra 116 703$ dans un mois.

Cette facture rétroactive peut signifier que les municipalités aient à piger dans des sommes qui n’étaient pas initialement prévues dans leur budget de cette année. Des sommes qui forceraient ces mêmes municipalités à aller puiser de l’argent dans certains secteurs qui ne vivent nécessairement pas sur l’or.

«Le montant de cette facture est une grosse interrogation pour tout le monde, s’inquiète le directeur général de l’AFMNB, Pascal Reboul. On s’attend à ce que ces sommes soient annoncées sous peu et qu’on ait à les payer en mai.»

Pour une municipalité, ça signifie d’aller piger dans son budget un montant non prévu, avec le contexte qu’elle ne peut pas faire de déficit, précise-t-il.

«Ça inquiète beaucoup de monde. C’est pourquoi nous avons fait des démarches auprès de la Fédération canadienne des municipalités afin d’en savoir davantage. Nous sommes très attentifs sur ce dossier et on relance la fédération aux deux semaines», indique le directeur général.

Pour le président de l’AFMNB et maire de Bertrand, Yvon Godin, les villes et villages vont éprouver beaucoup de difficultés à respecter cette dépense imprévue.

«Et ce sera partout comme ça au Canada. Personne n’est d’accord. Cette facture rétroactive doit absolument être absorbée par le fédéral. Tout le monde est inquiet», a-t-il évalué.

«On va certainement en avoir des nouvelles bientôt, a réitéré le maire de Tracadie, Denis Losier. Nous payons déjà une facture importante (1,6 million $ environ) avec des effectifs réduits. Nous avons des problèmes de vitesse de véhicules et de bruit. Si nous devons payer cette somme rétroactive, ce sera une mauvaise surprise pour nous et pour tout le monde. On souhaite que ça n’arrive pas.»

Les corps de police régionaux ont la cote

Tous les indices pointent vers une restructuration majeure de la sécurité publique au Nouveau-Brunswick très prochainement. Motivées entre autres par la réforme de la gouvernance locale et la facture rétroactive salée qu’elles auront probablement à payer dans quelques semaines, plusieurs municipalités se prépareraient à entamer une réflexion sur la création de corps de police régionaux.

La première convention collective de la Fédération de la police nationale (FNP) avec la GRC a été signée le 6 août 2021. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, la GRC et la FPN sont les signataires du document qui comprend des augmentations majeures de plus de 23% sur une période de six ans.

À cela s’ajoutent les conclusions d’un comité parlementaire de juin 2021 qui suggèrent qu’Ottawa retire la GRC des communautés à la fin du prochain contrat, soit en 2028.

Enfin, la réforme Allain sur la gouvernance locale propose la création d’un comité de sécurité publique au sein des Commissions de services régionaux.

«Est-ce tous des incitatifs pour nous tourner vers une force de police régionale? Ça se peut, analyse Pascal Reboul, directeur général de l’Association francophone des municipalités du N.-B. C’est certain que ça va pousser les communautés à y penser sérieusement. Un corps policier régional pourrait coûter plus cher, mais les communautés en auraient le plein contrôle, comme le fait depuis 1981 la Police BNPP dans Chaleur.»

Depuis plusieurs années, les villes et villages se plaignent de la réduction des services de la GRC, alors que leurs contributions financières ne cessent d’augmenter. Un caporal gagnera plus de 116 000$ en avril, soit 24 000$ de plus qu’en 2016.

La formule qui semble la plus plausible accorderait à un corps régional la responsabilité de la circulation et le maintien de l’ordre public. De son côté, la GRC serait appelée sur les lieux en cas de crimes plus graves, en raison de son expertise.

«Ce n’est pas vrai que la Police BNPP coûte moins cher, mais elle a davantage de visibilité, reconnaît Yvon Godin, président de l’AFMNB. Dans la Péninsule acadienne, il faudrait partir à zéro. Nous n’avons pas de bâtiments, nous n’avons pas de véhicules ni d’équipement. Nous n’avons pas d’agent. Une formule hybride pourrait être la solution. Ça réduirait les coûts administratifs et on protégerait mieux nos citoyens.»