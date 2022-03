Pont de Shippagan: une nouvelle occasion pour les citoyens de convaincre la ministre

La construction d’un nouveau pont entre Shippagan et l’île Lamèque demeure une priorité pour les résidents de la région, mais pour que ce projet puisse bénéficier d’un soutien financier d’Ottawa, la province doit absolument faire le premier pas. Est-ce que les représentants locaux parviendront à convaincre le gouvernement Higgs de le faire lors d’une rencontre prévue jeudi?

«On ne va pas être plus clair. On veut qu’il y ait des pourparlers entre la province et le gouvernement fédéral», dit Éric Mallet, député libéral de Shippagan-Lamèque-Miscou.

M. Mallet participera jeudi à une rencontre avec Jill Green, ministre des Transports et de l’Infrastructure. Un léger bémol s’ajoute toutefois à cette annonce. La réunion sera encore virtuelle, alors que des élus locaux tentent de convaincre Mme Green de visiter la Péninsule acadienne pour qu’elle puisse constater sur place l’état du pont construit en 1957.

«On souhaitait qu’elle soit présente en personne. Finalement, ce sera virtuel. Je ne comprends plus. On lui a quand même exhorté qu’on voulait qu’elle soit ici en personne.»

Plus tôt cet hiver, la province a annoncé un investissement de 2,5 millions $ pour entamer un projet de réhabilitation de l’infrastructure qui s’étalera sur trois ans.

«C’est seulement pour le garder sur le respirateur. Pour le ministère, le pont est sécuritaire. Pour la population d’ici, ce n’est pas le cas», ajoute M. Mallet.

Il y a quelques mois, Éric Mallet s’est tourné vers le gouvernement fédéral pour du soutien, mais selon Serge Cormier, député fédéral d’Acadie-Bathurst, c’est au gouvernement provincial de prendre ses responsabilités en ce qui concerne l’avenir de l’infrastructure.

«Le pont est un actif provincial et c’est la responsabilité du gouvernement provincial, point à la ligne.»

Dans le passé, le fédéral a proposé de couvrir une partie de la facture grâce à des programmes de financement d’infrastructure, à condition d’avoir une participation de la province.

«On a tendu la main au gouvernement Higgs, mais malheureusement, il ne s’est jamais montré le bout du nez. Les programmes n’existent plus vraiment. À la fin du jour, le pont demeure un actif provincial et c’est à la province de prendre ses responsabilités et d’entamer les démarches avec l’argent qu’elle a dans ses coffres», lance Serge Cormier en faisant référence aux excédents de plusieurs centaines de millions de dollars enregistrés par la province au cours de la dernière année.