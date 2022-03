Développement de logements locatifs dans la Péninsule: les projets se multiplient

Les projets de développement de logements locatifs se multiplient dans la Péninsule acadienne. Chacune des quatre villes de la région négocie à sa manière avec des promoteurs intéressés à y implanter leurs édifices, en réponse au manque criant de logements.

L’homme d’affaires Réjean Haché, de Bathurst, a apparemment trouvé un terrain fertile à Tracadie. Il y a érigé près de 200 logements dans les dernières années. Son prochain projet, d’une valeur qui dépasserait 6 millions $, compte 42 appartements pour jeunes retraités, tout près de l’hôpital.

Ce même promoteur a récemment obtenu de la Ville de Caraquet un terrain d’une valeur de 130 000$ pour la somme symbolique de 1$. Son plan est d’investir 4,2 millions $ pour y ériger 28 logements pour jeunes retraités tout près du centre-ville. Les travaux doivent débuter au printemps.

À Shippagan, les négociations se poursuivent avec un éventuel partenaire pour la réalisation de l’hôtel annexé au Centre des congrès de la Péninsule acadienne. Elle aura en main très bientôt les plans architecturaux du projet.

Chaque initiative est analysée individuellement, a soutenu la greffière et directrice générale par intérim Élise Roussel.

Malgré cela, la Ville souffre d’un important manque de logements pour sa clientèle étudiante. C’est pourquoi elle veut réserver quelques chambres du futur hôtel pour des étudiants au CCNB-Péninsule acadienne ou à l’Université de Moncton Campus de Shippagan pendant la saison morte du tourisme.

Du côté de Lamèque, deux projets sont en voie de réalisation, soit un de 14 unités et un autre d’une douzaine.

La plupart de ces logements sont construits sur un seul plancher et comprennent un garage en annexe. Le coût mensuel de location est souvent supérieur à 1000$.

«C’est au cas par cas, indique Dave Brown, directeur général de la Ville de Lamèque. La réalité est que chaque municipalité a sa propre politique d’attraction de logements locatifs. Ça va selon les demandes et les besoins. Le logement, c’est une affaire pour tout le monde. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres villes de la Péninsule. Chacun fait le nécessaire afin de combler ses besoins. La Péninsule acadienne ne deviendra jamais Dieppe, mais si on veut garder notre population, ça prend des logements.»

Plus d’argent pour les logements abordables

Le ministère du Développement social a annoncé un partenariat avec Ottawa pour une augmentation du financement disponible dans le cadre du Programme de logement locatif abordable.

Cette politique offre une aide financière aux entrepreneurs du secteur privé, aux sociétés privées sans but lucratif (y compris la population autochtone hors réserve) et aux coopératives pour la construction, la remise en état ou la conversion d’ensembles de logements locatifs.

Dès le 1er mai, le montant maximal disponible pour un projet parrainé par un groupe sans but lucratif passera à 70 000$ par logement et pourra s’appliquer à 100% des logements du projet.

En ce qui concerne les projets de promoteurs privés, ils sont maintenant admissibles à un financement pouvant atteindre 60 000$ par logement, mais s’appliquant à un maximum de 50% du nombre total d’unités du projet.

Ces incitatifs politiques touchent principalement des initiatives réservées à une population à moindre revenu. Néanmoins, elles viennent appuyer les initiatives locales d’attraction, telles des primes de bienvenue, des installations gratuites d’eau et d’égout et divers éléments de taxation abordables.

L’une des priorités du ministère du Développement social est d’offrir des options de logement abordables, sécuritaires et adéquates pour les personnes, les familles et les personnes âgées qui ont un besoin impérieux de logement.

Elle indique qu’une aide financière est également offerte aux propriétaires afin d’améliorer les logements locatifs non conformes aux normes, par l’entremise du Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL). Pour être admissible à ces deux programmes, un projet doit prévoir des logements locatifs abordables dont le loyer sera égal ou inférieur aux taux établis par le ministère du Développement social.

Les logements pour nouveaux retraités ont la cote dans la Péninsule acadienne. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Tracadie: des citoyens contestent le processus d’un projet de logements locatifs

Un important projet de développement locatif près de l’hôpital de Tracadie ne fait pas que des heureux.

Des citoyens contestent la validité des procédures de la Ville. Ils reprochent au conseil municipal d’avoir manipulé l’avis légal afin d’accorder au promoteur davantage d’espace – quatre acres de terrain – pour la construction prochaine de 42 logements pour jeunes retraités.

La Ville doit entendre les objections au projet d’une valeur estimée à plus de 6 millions $ le lundi 28 mars.

Paulette Robichaud, présidente du Musée de Tracadie dans l’Académie Sainte-Famille, affirme que la Ville prévoyait au départ un seul terrain, avant de changer pour trois terrains sans avertissement. Elle a également remarqué que le nombre anticipé de logements est passé de 18 à 42.

«Si nous sommes mal informés au départ, comment savoir si la Ville dit la vérité? Ça donne l’apparence de quelque chose de truqué. On ne veut pas empêcher ce projet, mais il y a moyen de l’améliorer. Nous demeurons près de la baie et on ne veut pas voir 42 logements nous bloquer la vue», donne-t-elle comme raison.

Deux conseillers municipaux se sont d’ailleurs opposés lors des deux premières lectures de l’arrêté autorisant au promoteur Réjean Haché de cibler ces terrains pour son projet domiciliaire.

«La procédure me dérange, a admis le conseiller Gilbert McLaughlin. Pourquoi les plus riches ont droit à un traitement différent?»

Dianna May Savoie a abondé dans le même sens en contestant la validité de l’avis public publié.

«Je demande que l’avis public soit refait afin qu’il tienne compte de tous les éléments du projet», a-t-elle soutenu.

Le maire Denis Losier est convaincu que tout a été fait dans les règles de l’art et qu’il serait malaisé de remettre en question la validité d’un projet majeur.

«M. Haché a effectué de nombreux investissements dans Tracadie depuis quatre ans, a-t-il rappelé. On parle de près de 200 logements. On dit que c’est un bon propriétaire, qui prend soin de ses locataires. Je n’ai rien entendu de négatif à son sujet. Il a déjà une liste d’attente pour ces nouveaux appartements. Tout est déjà loué avant même d’être construit. La demande est encore là et le marché est loin d’être saturé.»

À la suite des objections entendues le 28 mars, le conseil municipal pourra adopter en troisième lecture un arrêté favorisant la construction de ce complexe.