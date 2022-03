Fin des restrictions sanitaires: une bouffée d’air frais dans les écoles et garderies

À l’instar de bien des endroits dans la province, les écoles et les centres de la petite enfance du Nouveau-Brunswick n’ont plus l’obligation de suivre les restrictions associées à la COVID-19. Cela ne signifie pas pour autant que ces établissements considèrent que la pandémie est terminée.

Dans les écoles du District scolaire francophone Sud, cette nouvelle rentrée, à la suite du congé scolaire de mars, a eu des airs de fête pour bien des élèves et des membres du personnel.

Selon la directrice des relations stratégiques du DSF-S, Ghislaine Arsenault, les élèves et les membres du personnel étaient très heureux de se revoir dans un contexte semblable à celui d’avant la pandémie de COVID-19, et ce, même si certains ont choisi de continuer à porter le masque.

«Nous n’avons aucune donnée à ce sujet, mais certains élèves et membres du personnel choisissent encore de le porter, et cette pratique est encouragée. Nous avons cependant remarqué que certains ont décidé de l’abandonner en cours de journée. Celles et ceux qui souhaitent continuer de le porter peuvent très bien le faire. L’important est de respecter le choix de chacun.»

Pour le moment, il est difficile de prévoir l’effet qu’aura l’élimination des mesures sanitaires dans les écoles du district scolaire. Mme Arsenault a ajouté que le DSF-S fait confiance à la Santé publique dans ce dossier.

«Nous espérons sincèrement que les prochains mois se déroulent dans la stabilité pour assurer une éducation optimale pour nos élèves.»

«Ils (les élèves) ont vécu beaucoup de changements au cours des deux dernières années en raison de la pandémie et des mesures sanitaires. Nous souhaitons maintenant miser sur leur mieux-être et les voir renouer avec leurs amis et profiter pleinement des plaisirs de la vie scolaire.»

Selon le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, les protocoles actuels de nettoyage et de désinfection des lieux et des installations scolaires resteront en vigueur. De plus, des produits désinfectants continueront d’être offerts dans les salles de classe.

De plus, le ministère recommande aux élèves et aux membres du personnel scolaire de rester à la maison lorsqu’ils sont malades, au même titre que n’importe quelle autre maladie.

Cependant, comme il y aura d’autres cas de COVID-19, le fonctionnement des écoles pourrait encore être affecté, selon le DSF-S. Il pourrait donc y avoir des défis reliés à la disponibilité du personnel suppléant.

Au District scolaire francophone du Nord-Est, outre les pratiques de désinfection, le reste des consignes est une question de choix, a indiqué le directeur général du DSFNE, Marc Pelletier, lors de la dernière réunion publique du conseil d’éducation du district.

«On est vraiment revenu à l’ère pré-COVID pour l’instant. Pour combien de temps? C’est une bonne question. Je crois que c’est une décision qui a été prise et qui doit demeurer.»

Selon ce qu’il dit avoir entendu, certains élèves et membres du personnel ont fait le choix de conserver le masque. Ce dernier n’exclut pas la possibilité de ramener des choses comme le port du masque lors de certaines périodes de «pics de grippe».

D’après la représentante des élèves auprès du CÉD du Nord-Est, Meggie McGraw, il y a encore beaucoup de gens qui portent le masque dans son école de Tracadie.

«Ça fait bizarre, car on a toujours l’habitude de chercher le masque. On cherche de quoi sur notre face. Ça fait un peu différent.»

Cette dernière dit que les élèves sont contents, mais encore un peu stressés de la situation.

Le conseiller, Marc Thériault, qui a reçu les commentaires de membres de la direction et du personnel enseignant de certaines écoles, a parlé d’une atmosphère qui ressemble à une «nouvelle rentrée scolaire».

«Oui, il y a une certaine crainte, mais le niveau d’énergie est différent.»

Les garderies s’adaptent aussi

Tout ce qui est bon pour les écoles l’est aussi pour les centres de la petite enfance.

Cependant le ministère a laissé savoir que, puisque la COVID-19 est une maladie à déclaration obligatoire, les personnes exploitant un centre de la petite enfance doivent afficher des avis aux points d’entrée pour informer les parents et les tuteurs.

Les propriétaires de garderies éducatives pourraient choisir de mettre en place leurs propres exigences en matière de vaccination du personnel.

Kim Chamberlain, directrice du Centre de la petite enfance La Marelle, à Dieppe, et Renay Martin-Landry, propriétaire du centre éducatif Le Platinum, confirment que les masques et la vérification du carnet de vaccination ne sont plus obligatoires au sein de leurs garderies respectives.

L’atmosphère est certes devenue plus joyeuse chez les enfants à la suite de ce retrait des restrictions.

«Il y a eu beaucoup de sourires qui sont revenus au niveau des enfants. Juste le fait d’avoir éliminé les bulles et leur avoir permis de jouer avec tous leurs amis, n’importe quand dans la journée, ç’a été un soulagement», a indiqué Mme Martin-Landry.

«C’est surtout plus facile d’interagir et de créer des liens avec les enfants sans masque. On avait même commencé à remarquer que des enfants jouaient un peu plus individuellement.»

Routine de désinfection

La seule chose qui n’a pas changé, ce sont les efforts de désinfection des lieux qui ont été maintenus au même rythme.

«Il y a des choses que l’on n’a pas ramenées, comme les choses en tissu qui sont plus difficiles à laver. Les tapis, les moquettes, ce sont des choses que l’on n’a pas ramenées. Avant on avait des gros bacs de costumes, mais là on les sort juste pour des activités à l’occasion. On essaie de voir comment on peut incorporer ces choses-là», a raconté Kim Chamberlain.

«Il y a des choses que l’on va garder c’est sûr. On a développé une routine de désinfection que l’on a apprivoisée. On s’est approprié une nouvelle routine. Le plan opérationnel est une super de belle chose que l’on a été en mesure de mettre en place. Si jamais il y a une autre pandémie, même si on ne le souhaite pas, on est mieux préparés», a ajouté Renay Martin-Landry.

Les enfants abandonnent le masque

Pour ce qui est du port du masque, Mme Chamberlain avoue qu’environ la moitié des employés de sa garderie éducative a décidé de continuer à porter le masque. La même proportion a été remarquée chez les parents qui viennent porter leurs enfants.

Rares sont les enfants qui le portent toutefois.

«J’ai quelques après-classes qui ont choisi de le porter, mais il n’y en a pas beaucoup. Les enfants avaient hâte de l’enlever. Ça faisait longtemps.»

Renay Martin-Landry indique pour sa part que ses employées ne portent plus le masque. La majorité des enfants ne le portent plus.

«Il y a encore des familles qui sont réticentes face à l’élimination du masque, surtout en raison du fait que ç’a été enlevé sans période de transition.»

Dans cette optique, la propriétaire de garderie se croise les doigts qu’un scénario comme celui de l’été dernier ne se reproduise pas.

«On est contents, mais en même temps, ç’a été un changement drastique. Dans nos conversations avec nos parents, ils nous disent aussi qu’ils sont heureux, mais il y a quand même des inquiétudes.»

Mme Martin-Landry croit également que bien des garderies auront tout de même certains défis de main-d’œuvre.

«Au Platinum, on n’a pas perdu d’éducatrices, mais c’est sûr que ç’a été difficile sur la rétention de main-d’œuvre. Pendant la pandémie, on a travaillé d’arrache-pied pour rencontrer les exigences du gouvernement, avec des salaires qui étaient plus ou moins là. Ç’a vraiment causé un roulement dans le personnel.»