Grande-Digue: créer un parc communautaire inclusif et accessible à tous

Un comité établi en 2016 poursuit son objectif à Grande-Digue: celui de créer un parc communautaire inclusif et accessible à tous, peu importe les besoins.

«Le parc de jeu actuel à l’école Grande-Digue date de 1996. Donc là, il commence à prendre de l’âge et il n’est pas accessible», mentionne le président du comité Parc communautaire accessible, Justin Vautour.

Le groupe composé de parents, d’enseignants et de gens de la communauté travaille à l’organisation de différentes collectes de fonds depuis sa création. Il explore continuellement de nouvelles idées. L’école Grande-Digue a d’ailleurs lancé une campagne de financement au début du mois avec la Loterie GD 250.

En fait, selon le président du comité, il faudrait complètement remettre à neuf le parc d’amusement actuel.

«Toutes les structures qui sont là, il faudrait les enlever et les remplacer», explique Justin Vautour. En fait, il faudrait ajouter une surface de caoutchouc pour recouvrir le sol et des nouvelles structures de jeu, d’exercices, une piste de marche et des tables de pique-nique.

«Un des gros coûts, c’est la surface de protection. Tout de suite, ce sont des cailloux. On regarde à mettre une surface de caoutchouc qui est quand même assez dispendieuse», avoue le président du Parc communautaire accessible. Ce recouvrement rendra l’espace plus sécuritaire et accessible aux fauteuils roulants.

«Nous souhaitons créer un nouvel endroit qui aiderait à promouvoir l’activité physique à l’extérieur autant pour les jeunes de l’école, mais aussi pour tous les membres de la communauté de Grande-Digue, de Shediac Bridge et de Shediac River, un endroit où il fait bon se réunir», mentionne le plan d’affaires du comité en date de février 2022.

Bref, le projet serait destiné à une population d’environ 3000 habitants et vise les personnes de 18 mois et plus.

Accessible et inclusif

Selon le plan d’affaires du comité, pour créer un parc communautaire accessible et inclusif, il faudra prendre en considération les éléments suivants: surfaces de sécurité et rampes accessibles aux fauteuils roulants, balançoires accessibles, langue des signes et braille intégré au parc, jeux sensoriels et banc de l’amitié.

Le plan prévoit l’ajout d’équipements d’exercices pour les 13 ans et plus, des structures de musique, un sentier de marche autour du terrain de jeu, un coin pique-nique et des arbres autour du terrain.

Le comité a reçu un sérieux coup de main de la coopérative financière UNI en novembre 2021 en remportant un grand prix de 50 000$ dans le cadre d’un concours. Le groupe a jusqu’à maintenant amassé environ 140 000$. Le Parc communautaire accessible compte sur l’aide gouvernementale pour atteindre son but.

«Tout de suite, on est en discussion avec les gouvernements provincial et fédéral pour essayer d’avoir des contributions», explique Justin Vautour.

Son objectif est de se rendre à 500 000$ dans les prochains mois. Selon l’échéancier établi, le groupe souhaite entamer la construction du nouveau parc en juillet prochain.

«On aimerait le terminer pour l’année prochaine, en 2023», ajoute Justin Vautour, soit à temps pour la rentrée de septembre 2023.

Le porte-parole avoue toutefois que la pandémie est venue mélanger les cartes à l’évolution du projet. «Même les compagnies de structures nous disent que pour le matériel, il peut y avoir des retards», mentionne-t-il.