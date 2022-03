Réouverture des écoles à la communauté: les utilisateurs impatients de retrouver leurs activités

L’abandon des restrictions sanitaires dans les établissements scolaires n’est pas bénéfique que pour les élèves, il l’est aussi pour la communauté qui a été privée pendant deux ans d’installations et infrastructures capitales pour certaines activités.

«On recommence lundi, et on a vraiment hâte. Ça nous a vraiment manqué.»

La raquette de badminton de Mario Haché est rangée depuis le printemps 2020, date où les écoles ont fermé leurs portes au public en raison de la pandémie de la COVID-19.

M. Haché est l’un des responsables du groupe de badminton libre pour adultes qui se rencontre deux fois par semaine depuis plus de vingt ans, les lundis et jeudis, au gymnase de la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. Ils sont une trentaine à prendre part à cette activité de septembre à juin, donc durant l’ensemble de l’année scolaire.

Privé de cet accès durant la pandémie, tout ce beau monde a dû ranger leur équipement. La réouverture des sites scolaires au grand public est donc accueillie avec un grand soulagement.

«Ça fait deux ans que nous n’avons pas joué. Les gymnases des écoles sont les seuls endroits où l’on peut vraiment jouer dans la région. Il n’y a pas d’endroit, de gymnase privé, sur lequel se rabattre contrairement, peut-être, aux plus grands centres urbains. Quand on a fermé les gymnases scolaires, on s’est retrouvé sans autres options», explique-t-il.

Depuis l’annonce de la levée des restrictions sanitaires, donc de la réouverture des écoles au public, celui-ci s’affaire activement à regrouper ses anciens adeptes. Il espère que la flamme ne s’est pas trop dissipée durant cette absence et que si certains anciens ont délaissé la discipline, d’autres prendront la relève.

«Je sais que plusieurs se sont vraiment ennuyés de ça, dont moi-même. C’étaient nos sorties de la semaine. On va certainement être rouillé un peu, manquer de synchronisme – car ça fait quand même longtemps qu’on n’a pas joué -, mais c’est un peu comme le vélo, ça ne s’oublie pas», note-t-il.

Faire la fête

Les gymnases du Restigouche ne servent pas uniquement à la pratique de disciplines sportives. L’entreprise Fêt-Ô + de Balmoral se spécialise dans la location de jeux gonflables utilisés en grande partie lors de fêtes d’enfants, de festival ou encore d’occasions spéciales. Les gymnases des écoles constituaient des endroits de prédilection pour l’entreprise. Sans ces derniers et sans festival, l’entreprise fonctionne au ralenti depuis deux ans.

Il va sans dire qu’on attendait la grande réouverture avec impatience. Et ils n’étaient pas les seuls.

«Depuis lundi, le téléphone ne dérougit pas, c’est fou. C’est une location après l’autre. Honnêtement, je savais que c’était pour repartir, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi vite et aussi fort», avoue le propriétaire de l’entreprise, Guy Chiasson.

Deux années d’absence, ça signifie également deux années sans revenu pour l’entreprise, ce qui n’est pas négligeable.

«C’est certain qu’on n’a pas fait d’argent avec ça, mais on pense aussi beaucoup aux parents qui n’ont pas pu se prévaloir du service. C’est un service tellement apprécié par les jeunes. C’est dans des moments comme ça que l’on se rend compte à quel point cet accès à nos écoles est important, et surtout en région», souligne M. Chiasson.

Celui-ci note que le téléphone a aussi commencé à sonner pour la location d’équipements lors de festivals, ce qui laisse présager un été passablement occupé.

Également maire de Balmoral, M. Chiasson mentionne que la levée des restrictions sanitaires signifie aussi la reprise d’événements dans les centres communautaires, un autre endroit privé de recettes pendant près de deux ans. Celui de sa municipalité n’a pratiquement pas été utilisé depuis la pandémie. Là, presque toutes les fins de semaine de l’été sont déjà réservées pour des événements spéciaux, notamment des célébrations de mariage.

École «communautaire»

Directeur de la Mosaïque du Nord à Balmoral, Shawn Arseneault confirme avoir déjà commencé à remettre les locaux de son école à la disposition de la communauté. Plusieurs demandes de locations ont d’ailleurs déjà atterri sur son bureau.

«On est vraiment content de pouvoir accueillir à nouveau le grand public entre nos murs. Quand la communauté est absente d’une école, ça se ressent. Nous sommes une école communautaire, et ce n’est pas qu’un nom. C’est parce qu’on croit en l’importance de cette relation. Et c’est ce que l’on veut, être perçu comme un partenaire, un lieu de rassemblement», exprime le directeur qui a bien hâte de pouvoir accueillir à nouveau les parents pour la présentation de spectacles scolaires. Car eux aussi étaient interdits depuis le début de la pandémie.