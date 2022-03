Trois personnes arrêtées après un délit de fuite sur un cycliste à Moncton

La GRC a arrêté trois personnes moins de 30 heures après un délit de fuite commis à la suite d’une collision avec une cycliste, à Moncton.

Vendredi, vers 21h35, la police s’est rendue sur les lieux d’une collision entre une camionnette et une personne à vélo, sur la promenade Elmwood. La camionnette a quitté les lieux. La cycliste a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Dans les heures qui ont suivi l’incident, plusieurs services spécialisés de la GRC ont collaboré à l’enquête.

Dimanche, vers 0h15, un patrouilleur a intercepté une camionnette sur la rue Churchill pour un contrôle routier. Le véhicule correspondait à la description du véhicule impliqué dans le délit de fuite. Trois personnes ont été arrêtées sur les lieux.

Un homme de 29 ans de Sainte-Anne-de-Kent a été remis en liberté par la suite et doit comparaître en cour provinciale à Moncton le 8 juin.

Une deuxième personne a été arrêtée en lien avec une autre affaire. La troisième personne a été remise en liberté.