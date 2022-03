Entente sur les garderies: des propriétaires constatent des lacunes

Les garderies de la province ont reçu quelques informations sur le fonctionnement du plan fédéral-provincial sur le financement des services de garde préscolaires. Même s’il est généralement bien accueilli, certaines personnes y constatent des lacunes.

L’accord fédéral-provincial vise à réduire le coût de la garderie préscolaire de 50% en moyenne d’ici décembre 2022, en fonction du revenu des familles.

En réduisant ce coût progressivement chaque année, les gouvernements veulent atteindre un coût moyen de 10$ par jour en 2026.

Davantage de renseignements sur cette réduction de frais seront publiés d’ici décembre 2022, selon Benoît Lanteigne, porte-parole du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Le gouvernement vise aussi à augmenter le salaire des éducatrices de la petite enfance ainsi qu’à créer 3400 nouvelles places dans des garderies, dont 500 au cours des deux premières années de l’entente.

Cette semaine, le gouvernement provincial tient des séances d’information avec les garderies pour les mettre au fait de ces changements.

Tina Mallet, propriétaire de la garderie du même nom à Haut-Shippagan, se dit satisfaite de ce que le gouvernement propose jusqu’à maintenant.

Elle ignore toutefois combien de places seront créées dans sa garderie. Parmi les 3400 places prévues, seulement 1000 iront aux garderies à but lucratif, et ces établissements disposent actuellement de 68% des places de garderies dans la province.

En créant ces places, la province cherche aussi le moyen d’inciter les garderies à but lucratif à faire la transition vers un modèle sans but lucratif.

Tina Mallet pèse le pour et le contre. Elle craint une perte d’autonomie, mais affirme que la contribution d’un conseil d’administration et de l’implication des parents pourrait être positive.

Elle salue aussi l’augmentation du salaire des éducatrices à la petite enfance qui détiennent une formation.

«Je suis contente, parce que j’ai seulement une éducatrice qui n’a pas sa formation, et elle est en train de la finir.»

Ces éducatrices formées reçoivent un salaire de base de 19$ l’heure, ce qui augmentera à 23,47$ l’heure d’ici cinq ans.

Le salaire du personnel qui n’a pas reçu cette formation passera de 14,90$ à 16,79$ l’heure.

«C’est une bonne nouvelle, parce qu’on fait un gros travail, on élève les enfants des autres et on essaie de les instruire et de les amuser. Je trouve que les éducatrices font un gros travail pour le salaire qu’elles ont tout de suite.»

Les services après-classe «en péril»

Kim Chamberlain, directrice de la garderie et du centre éducatif La Marelle à Dieppe, affirme pour sa part que certains éléments du plan lui semblent déjà poser problème.

Bien qu’elle se dit contente que le gouvernement «reconnaisse l’importance de la petite enfance», l’absence de soutien pour la garde après-classe ne lui inspire pas confiance.

«On est un peu en mode panique, surtout en ce qui concerne les services après-classe. Les familles n’ont pas seulement des enfants de 0-5 ans, ces enfants vieillissent et ils vont à l’école», dit-elle.

Kim Chamberlain explique que sa garderie privée embauche des éducatrices à temps plein à la fois pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire. Pendant que leurs groupes d’enfants sont à l’école, ces éducatrices ont des tâches de planification, ou elles offrent du soutien aux groupes préscolaires.

«Ce qui est problématique, c’est que les éducatrices au préscolaire vont avoir une hausse de 4$ de l’heure comparativement à l’autre éducatrice qui fait essentiellement le même travail. Comme service de garde privé, on ne peut pas vraiment compétitionner avec ça, je ne peux pas augmenter le salaire de tout le monde de 4$, ce n’est pas réaliste», dit-elle.

Elle croit que ces éducatrices préféreront aller travailler avec les groupes préscolaires et qu’elle risque donc de perdre des éducatrices qui gardent les enfants après l’école.

«Ça veut dire que le service après-classe va probablement tranquillement disparaître, ce qui pourrait être très problématique pour les parents du N.-B.», dit-elle.

Marilyne Bernard, de Dieppe, a deux enfants qui fréquentent La Marelle. Elle explique qu’elle paie environ 150$ par semaine pour la garderie de sa fille de 3 ans, un chiffre qui va diminuer sous le nouveau plan fédéral-provincial.

Elle paie aussi un peu plus d’une centaine de dollars par semaine pour la garderie après-classe de son garçon.

Si les garderies doivent débourser pour compenser la différence entre les salaires des éducatrices, Marilyne Bernard craint même que le coût de la garderie pour son garçon augmente.

«J’ai peur qu’il y ait des garderies qui coupent ces services-là.»