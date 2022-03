L’automatisation au coeur du Seafood Expo de Boston

Forcées de prendre une pause pendant deux années consécutives en raison de la pandémie, des entreprises du Nouveau-Brunswick étaient de retour à Boston en début de semaine pour participer à Seafood Expo North America, le plus important salon professionnel de l’industrie sur le continent américain.

Chaque année, l’événement, qui peut compter quelque 1100 exposants, permet aux entreprises de faire du réseautage avec des acteurs clés de l’industrie du monde entier et d’être au courant des plus récentes innovations.

À cause de la pandémie, moins d’exposants du Nouveau-Brunswick ont fait le voyage au Massachusetts pour y prendre part, mais Cube Automation, une entreprise de la Péninsule acadienne se spécialisant dans les services d’automatisation et de robotisation dans le domaine de la transformation de fruits de mer et d’autres secteurs industriels, était du nombre.

«Pour résumer, c’était beaucoup plus lent que d’habitude et il y avait moins de gens, mais d’une façon, c’était au-delà de nos attentes par rapport à il y a un mois, car nous avons pu rencontrer de bons clients pour des projets intéressants», dit Roch Chiasson, PDG de Cube Automation.

Si la pénurie de main-d’œuvre commençait à se faire ressentir dans les usines de transformation de fruits de mer avant 2020, elle a été amplifiée depuis le début de la pandémie. Autrement dit, des usines de transformation d’un peu partout en Amérique du Nord souhaitent automatiser certaines parties du processus.

«La population est vieillissante. Historiquement, il y a beaucoup de travail manuel qui restait manuel parce qu’il y avait une main-d’œuvre prête à le faire, mais en ce moment, la tendance va vers la simplification des lignes de production. C’est une industrie qui a peut-être pris un peu de retard du point de vue de l’automatisation, mais tranquillement pas vite, elle fait les étapes pour y arriver.»

Mathieu Bossé, directeur du développement des affaires chez Lizotte Machine Vision, à Rivière-Verte, fait le même constat. Lizotte Machine Vision, qui se spécialise dans la conception de systèmes d’inspection alimentaire à la fine pointe de la technologie, était également présent à Boston cette semaine.

«Présentement avec la pandémie, on voit la pénurie de main-d’œuvre partout, ce qui n’était pas nécessairement le cas partout il y a quatre ou cinq ans. Les entreprises veulent automatiser certaines parties du processus. La main-d’œuvre est vieillissante et la relève se fait rare. Les jeunes n’ont pas forcément envie de décortiquer le homard. C’est là où des systèmes comme les nôtres entrent en jeu.»

Après une courte pause, plusieurs entreprises du Nouveau-Brunswick se prêteront au jeu encore une fois alors que le salon Fish Canada Workboat Canada, le plus grand en Atlantique, se tiendra à Moncton les 25 et 26 mars.

Le Nouveau-Brunswick a exporté plus de 2,2 milliards $ en produits de la mer dans plus de 70 pays en 2021. Il s’agit d’un nouveau record de ventes et d’une hausse de 800 millions $ par rapport à l’année précédente.

Le fruit de mer le plus exporté demeure le homard, dont la valeur totale des ventes s’élevait à 1,2 milliard $.