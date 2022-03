McGraw Seafood: un appui financier de 1 million $ des gouvernements

L’usine de transformation du crabe des neiges, McGraw Seafood est, selon plusieurs, un bon exemple de collaboration entre les Mi’kmaq et les Acadiens. L’usine de Tracadie, dans la Péninsule acadienne, appartient à 100% à la Première nation d’Elsipogtog, dans le comté de Kent. Jeudi, elle a reçu un appui financier de 1 million $ des gouvernements provincial et fédéral.

La ministre des Pêches et des Océans du Canada, Joyce Murray, s’est déplacée à Tracadie pour l’occasion. L’argent, qui provient du Fonds des pêches de l’Atlantique, doit permettre à l’entreprise de faire l’acquisition de l’équipement nécessaire pour atteindre le plus haut niveau de certification du British Retail Consortium, l’un des plus importants standards à atteindre en matière de sécurité et salubrité alimentaires et pour améliorer la productivité.

Plus précisément, on entend ajouter un robot palettiseur. Selon Jake Augustine, directeur général de McGraw Seafoods, cet ajout va permettre d’alléger l’une des plus ardues des tâches physiques à l’intérieur de l’usine.

«Ça va nous permettre de dire qu’il n’y a nulle part dans l’usine où une personne sera obligée de lever plus de 15 livres.»

Au cours des dernières années, McGraw Seafood a entrepris un projet d’expansion et de modernisation majeure d’environ 20 millions $.

Certains frais ont pu être couverts grâce à des initiatives gouvernementales de financement, dont un investissement de 3,5 millions $ du Fonds des pêches de l’Atlantique.

Fondé en 1973, McGraw Seafood appartient à la Première nation d’Elsipogtog depuis 2008. L’entreprise a pour mission d’être un projet modèle soulignant la collaboration entre les Acadiens et les Mi’kmaq. La moitié de l’équipe de direction est autochtone. La majorité des travailleurs de l’usine sont d’origine acadienne.

«C’est aussi une collaboration entre le nord et le sud du Nouveau-Brunswick et une collaboration entre les francophones, les anglophones et les Mi’kmaq. Ce n’est pas forcément une relation naturelle et je pense que c’est une bonne démonstration d’une combinaison un peu hors du commun, mais c’est une relation qui est bien enracinée dans l’histoire.»

Hausse importante du quota

L’industrie de la pêche au crabe des neiges a reçu une autre bonne nouvelle jeudi. La ministre Joyce Murray a annoncé une hausse d’environ 34% du total autorisé des captures du crabe des neiges dans l’ensemble du sud du golfe du Saint-Laurent, soit 32 519 tonnes contre 24 261 tonnes en 2021. Dans la zone 12, la région fréquentée par la plupart des crabiers acadiens et qui englobe la majeure partie du sud du golfe, le quota s’élève à 28 065 tonnes.

Au début de l’hiver, des scientifiques de Pêches et Océans Canada ont fait savoir que la biomasse commerciale est évaluée à 80 000 tonnes dans le sud du golfe.

La date d’ouverture de la pêche au crabe des neiges n’est pas encore connue.