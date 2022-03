Péninsule: optimisme face à un projet de transport en commun

La hausse importante du prix de l’essence fait renaître l’intérêt pour les initiatives de transport en commun en région rurale. Un projet mené par la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne suit son cours. L’organisme espère voir l’établissement d’un service de transport en commun avant la fin de 2022 ou au début de 2023.

Le projet a été mené initialement par un groupe dirigé par Yves Bourgeois, économiste et doyen des études à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, et formé d’intervenants provenant de différents milieux, dont l’éducation, la santé et l’inclusion sociale, mais depuis peu, il est géré par la CSRPA.

La mise en place d’un système de transport en commun dans la Péninsule acadienne est toutefois conditionnelle à la réception du financement des gouvernements provincial et fédéral.

Les membres du conseil d’administration de la CSRPA, composé des maires et représentants de DSL de la région, doivent aussi approuver le budget final.

L’automne dernier, 11 des 18 membres de l’organisme ont voté en faveur de l’initiative, mais en raison des nombreuses réserves exprimées par certains, le projet a été reporté à 2023. À ce moment, on demandait aux municipalités d’investir 150 000$ pour lancer les démarches en 2022.

«Lorsqu’on aura tous les chiffres de la province et du fédéral, on pour s’asseoir avec le conseil d’administration et leur montrer exactement ce que ça va coûter et ensuite, si c’est approuvé, on pourra entériné le dossier», explique Cédric Landry, responsable des communications à la CSRPA.

À l’heure actuelle, les coûts de lancement sont évalués à 1,2 million $, avec des coûts d’opération d’environ 800 000$ par année. On prévoit que la majeure partie des frais soient couverts par des subventions gouvernementales. Rien n’a encore été confirmé, mais Cédric Landry a bon espoir que la CSRPA recevra le financement nécessaire. Le livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick fait aussi mention des initiatives de transport en commun et communautaires.

«Tout semble pointer vers une tournure positive. C’est un projet qui est en lien avec les intérêts du gouvernement fédéral, soit d’encourager le transport en commun dans les régions rurales. On agit comme si le financement est là. On essaie de faire avancer le projet au maximum jusqu’à ce qu’on reçoive des réponses tangibles des différents paliers gouvernementaux.»

«Il n’y a pas d’autobus qui vont sillonner les routes de la région en juillet. Vraiment, tout le projet est conditionnel au financement du gouvernement, mais le processus est en cours et on entend beaucoup de positif, ce qui est génial. Les gens sont intéressés par le projet.»

En raison de la distance entre les communautés et la faible densité démographique, l’utilisation des voitures demeure le principal mode de transport des gens de la Péninsule acadienne, mais un service de transport en commun devient de plus en plus nécessaire, estime Cédric Landry.

«C’est un outil de promotion économique excessivement important», juge-t-il.

«C’est aussi un outil de rétention et pour attirer de nouveaux arrivants, c’est un moyen d’accès à l’éducation, le marché du travail, les soins de santé. L’autonomie de certaines personnes augmente aussi d’un cran.»