Un adolescent sauve sa belle-mère d’un incendie

Un adolescent de 16 ans a agi en vrai héros dans la nuit de mercredi alors qu’il a réussi à extirper sa belle-mère d’une résidence en flammes.

Jeremy Bouchard a connu un réveil brutal dans la nuit du 16 mars lorsqu’il s’est aperçu que la maison familiale, située dans le secteur Saint-Jacques d’Edmundston, était en train de brûler.

«Ce qui m’a réveillé, c’est que j’entendais des genres de coups de tonnerre et de gros vents. J’ai regardé dehors et j’ai vu que tout était correct. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai été voir la météo sur mon cellulaire. Quand je suis sorti de ma chambre et que j’ai regardé dans le corridor, c’était comme dans les vues. Le feu était pris dans les quatre murs. Les morceaux tombaient de partout et il faisait chaud.»

Après avoir crié à sa belle-mère, Kim Pelletier, qu’il y avait un incendie dans leur demeure, ce dernier a tout d’abord réussi à sortir par une fenêtre. Sachant que sa belle-mère était toujours prise à l’intérieur, il s’est rendu à la fenêtre de sa chambre.

Faisant preuve d’un énorme sang-froid, le jeune homme s’est porté à la rescousse de cette dernière qui avait déjà subi des brûlures importantes, en plus d’avoir inhalé beaucoup de fumée.

«Elle tapait sur la vitre et elle me criait “Jay, Jay vient m’aider, laisse-moi pas là!”»

Jeremy a rassemblé toutes ses forces afin de fracasser la fenêtre avec ses poings pour enfin sortir sa belle-mère de la maison et l’aider à se rendre jusque dans leur voiture.

«Je ne sentais plus mes jambes. J’avais mal et j’avais froid. J’ai appelé le 911 et comme elle s’était coupée sur le poignet, ils m’ont dit d’utiliser quelque chose pour arrêter l’hémorragie. Les pompiers sont arrivés 10 à 15 minutes plus tard.»

Au-delà de l’héroïsme

Pour Bryan Bouchard, le père de l’adolescent, le geste de son fils va même au-delà de l’héroïsme.

«Il a juste 16 ans. Le fait qu’il ait fait ça, y’a pas de mots pour décrire ça», a confié le père de famille lors du passage de l’Acadie Nouvelle sur les lieux de l’incident. Ce dernier était en route pour le travail lorsque l’incendie a commencé.

Même si l’étiquette de héros lui a été attribuée à plusieurs occasions au cours des dernières heures, ce dernier a avoué qu’il ne savait pas trop comment réagir à cela.

«Dans ma tête, j’ai fait ce que j’avais à faire. Ma belle-mère a deux enfants et je ne pouvais pas laisser ces enfants-là sans mère.»

Pour leur part, Lucie Caron et son conjoint Mike sont voisins des victimes. Ils ont donc été témoins de cet incendie qui «semblait tout droit sorti d’un film».

«Ç’a fait comme un gros “boum” et ça m’a réveillé. Quand j’ai regardé par la vitrine de ma maison, c’était comme un gros soleil. C’était quelque chose.»

Ces derniers ont également apporté leur soutien à Jeremy Bouchard et à Kim Pelletier à la suite de l’incident.

«Ils étaient déjà sortis quand nous sommes arrivés. Mon mari a crié pour savoir où ils étaient et Jeremy a crié à Mike. Ils étaient dans leur voiture. Quand il est arrivé à l’auto, il a demandé où était Kim. Elle était assise en arrière de l’auto. Quand il a ouvert la porte, elle est tombée dans les bras de mon conjoint», a raconté Mme Caron.

Détail touchant: malgré ses blessures sérieuses, Kim Pelletier a tout de même pris soin de prêter sa robe de chambre à Jeremy pour qu’il puisse se réchauffer les jambes pendant quelques minutes.

Même si les deux personnes sont sorties vivantes de ce drame, elles ont tout de même subi des blessures.

Mme Pelletier a subi d’importantes brûlures et des coupures. On a même dû la placer dans un coma artificiel afin de la traiter.

Heureusement, en date du 17 mars au matin, cette dernière était dans un état stable à l’hôpital.

De son côté, Jeremy Bouchard devra subir une opération afin de réparer un tendon qui s’est rompu lorsqu’il a frappé dans la fenêtre de sa maison. Il a aussi été victime d’hypothermie.

Autant Lucie Caron que Bryan Bouchard avouent que la situation aurait pu être encore pire. Outre le fait que les deux occupants du bâtiment sont toujours vivants, Kim Pelletier est aussi mère de jumeaux en garde partagée. Ces derniers n’étaient pas avec elle à ce moment.

Comme la famille a pratiquement tout perdu dans cet incendie et que la demeure n’était pas assurée, Lucie Caron et Mélanie Lajoie, une membre de la famille, ont mis sur pied une campagne de sociofinancement par l’entremise de la plateforme GoFundMe.

«On est vraiment proches d’eux alors on s’est dit, tout en jasant avec la famille, qu’il fallait faire quelque chose pour leur venir en aide.»

Mme Caron est aussi en train de faire des démarches afin que l’on reconnaisse l’acte de bravoure dont a fait preuve Jeremy Bouchard cette nuit-là.

«Je suis en contact avec le Fédéral et le Provincial et j’ai aussi contacté la Ville d’Edmundston. Ce n’est pas seulement pour lui dire, mais pour lui donner quelque chose qui va lui rappeler qu’il a fait un geste héroïque en sauvant une vie.»

Les organisateurs de la collecte de dons comptent évidemment sur la générosité des gens. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 6000$ ont été amassés par l’entremise de la page GoFundMe.

«On s’est fixé un objectif de 50 000$. Le but n’est pas nécessairement de se rendre si haut, mais si on peut l’atteindre, ce sera merveilleux. Tous les dollars amassés font la différence, parce qu’en plus de ça, le papa va se retrouver au chômage dans quelques jours étant donné qu’il est travailleur saisonnier. Kim va aussi se retrouver en arrêt de travail, parce qu’elle a été gravement blessée.»