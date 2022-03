À 104 ans, le père de l’astronomie amateur dans la Péninsule est toujours aussi passionné

Quand on a 104 ans, on en a vu passer, des étoiles dans le ciel. Beaucoup plus que bien des gens. Parfois des planètes, à travers les lentilles d’un puissant télescope. Des comètes laissant leur longue traînée de glace dans le vide de l’espace. Des constellations qui dévoilent leurs brillances une fois la pollution de la lumière nocturne dissipée. Ce n’est pas pour rien que Arthur William Landry est surnommé le père de l’astronomie amateur dans la Péninsule acadienne.

À l’aube de l’inauguration du dôme d’astronomie sur le toit du pavillon Irène-Léger à l’Université de Moncton, Campus de Shippagan, l’Acadie Nouvelle a discuté avec celui qui en sait tellement sur le sujet qu’il est impossible de lui en passer une «p’tite vite».

Son livre d’astronomie datant de 1950 à la main – l’ouvrage montre des pages jaunies et des signes d’usure évidents sur sa couverture -, M. Landry raconte une histoire aussi fabuleuse que l’histoire même de la galaxie.

Il a connu l’époque où l’Église dominait encore l’esprit public face à la science. C’est d’ailleurs une anecdote qui a fait germer en lui ce goût d’étudier le ciel étoilé.

«Quand j’étais petit, vers les années 1920, papa est arrivé à la maison un soir et il nous a dit que la Terre tournait. Ma mère ne voulait pas y croire. Elle disait que c’était un péché. Je m’en souviens encore. Maman est allée dehors pour voir. Évidemment, elle n’a pas vu la Terre tourner et elle était bien désappointée», raconte-t-il en riant, assis dans le salon de sa maison, à Saint-Paul-de-Grande-Anse.

Plus tard, alors qu’il suivait un cours universitaire sur l’astronomie à Kingston, il a découvert le spectre solaire… et de ne plus placer la religion avant la science.

«Étant catholique, j’ai réalisé un travail où je défendais le pape contre les théories d’Isaac Newton, se souvient-il. Notre enseignante, qui était une protestante, m’a amené dans son bureau pour me passer un savon. À partir de là, je suis allé à la bibliothèque et je me suis plongé dans l’astronomie. À force d’étudier, j’ai fini par passer mon cours. C’est là que c’est devenu une passion.»

Arthur William Landry a toujours été intrigué par les origines de l’univers et de la vie.

«C’est astronomique, soutient-il et élargissant les bras. À 15 ans, j’ai entendu quelqu’un dire que le Soleil était une grosse boule de gaz en feu. On était dans les années 1930, je vous rappelle. Cette personne était très avant-gardiste. Quand mon beau-père voyait les trois étoiles d’Orion en revenant de la messe de minuit, il disait que c’était les rois mages.»

M. Landry est une sommité en la matière. Ça ne fait aucun doute. Tout le monde le reconnaît dans le milieu astronomique dans la région. On pense même donner son nom au dôme d’un diamètre de 4,4 mètres, qui viendra bientôt le jour à l’UMCS.

«On a passé de belles soirées à observer les étoiles. Bernice Robichaud m’amenait souvent dans un endroit sans pollution lumineuse. Elle connaissait le nom de chaque étoile et de chaque constellation. La plus belle est certainement Orion. Nous sommes chanceux dans la Péninsule acadienne. C’est un des meilleurs endroits pour observer le ciel», admet-il.

Sa dernière sortie remonte à pas plus loin que le 23 décembre, tout près de l’église de Grande-Anse. À ce moment, Jupiter et Saturne se superposaient à l’Ouest. Il en a pris une photo avec sa fille Denise. On y voit un gros point lumineux et, pas loin à droite, un autre petit point lumineux. Un phénomène rare.

«Il n’y a pas de meilleur endroit pour admirer la beauté du ciel», assure-t-il.

Arthur William Landry en a tellement vu en levant simplement les yeux au ciel qu’on peut le qualifier de phénomène. Un phénomène astronomique.