Cannabis NB a remboursé toutes ses dettes aux contribuables 

La Société de la Couronne Cannabis NB vient de rembourser la totalité de son prêt de démarrage à la province. Cela signifie qu’elle est désormais autonome financièrement et que l’aventure n’aura rien coûté aux contribuables.

Elle engendrera désormais des ristournes qui iront directement dans les coffres de la province, comme c’est le cas avec Alcool NB. Les projections pour le prochain exercice financier sont d’ailleurs plus qu’intéressantes, soit environ 16 millions $… et peut-être même davantage.

«On est vraiment emballé par cette situation. On a travaillé très fort pour devenir rentable et repayer la totalité de notre dette. C’est une réussite réalisée dans un très court laps de temps», explique Lori Stickles, PDG d’Alcool NB et de Cannabis NB.

L’argent remboursé avait préalablement été emprunté au grand frère, Alcool NB. Il devait servir au démarrage des opérations – comme l’achat de cannabis, la conception du site web, la mise en place des succursales – ainsi que pour le maintien d’un flux de trésorerie alors que Cannabis NB était déficitaire.

La dette a ainsi cumulé jusqu’à 37 millions $.

Cannabis NB n’a pas remis un tel montant d’un seul coup. La société a effectué plusieurs versements au fil des trimestres, propulsée par des ventes toujours en croissance. Le dernier paiement a été effectué le 20 février.

«Le fait d’avoir remboursé cette dette constitue un pas très important pour nous. Nous avons toujours cru que nous parviendrions à être rentables, même lorsque nous perdions de l’argent», ajoute la PDG.

Cette étape maintenant franchie, elle se dit persuadée que Cannabis NB est vouée à un avenir plus que positif. Si les fleurs séchées demeurent le plus grand vendeur, de plus en plus de produits arrivent sur les tablettes. Des crèmes, des bombes de bains, des consommables…

«On croit être en mesure de maintenir notre croissance. Notre variété et notre sélection de produits augmentent tous les jours ce qui nous permet de rejoindre de plus en plus de consommateurs. Ça devrait également augmenter alors qu’on prévoit avoir plus de points de vente grâce à des collaborations avec le secteur privé», indique Mme Stickles, notant qu’une mise à jour du site web de l’entreprise est aussi prévue au menu, question de le rendre plus convivial.

Cannabis NB a ouvert ses portes aux consommateurs en octobre 2018.

Une bonne idée après tout!

L’annonce du remboursement du prêt de démarrage de Cannabis NB réjouit tout particulièrement le Parti libéral de la province. C’est lui qui avait parié sur ce modèle d’affaires et qui, par la suite, a vivement milité pour son maintien lorsque le gouvernement conservateur de Blaine Higgs a envisagé sa privatisation.

«Le premier ministre doit reconnaître que nous avions eu une bonne idée à l’époque, une idée qui s’avère aujourd’hui payante pour la province. Il doit reconnaître que c’était une bonne décision», souligne le chef par intérim des libéraux, Roger Melanson.

«Nous avons toujours dit qu’il fallait être patient Cannabis NB, que ça prendrait – comme pour toute entreprise – environ cinq ans avant de pouvoir être profitable. Finalement, ils ont réussi en moins de temps que prévu. C’est donc encore mieux. Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui, après seulement quatre ans en fonction, payent leurs dettes et font des profits», ajoute-t-il.

Celui-ci se félicite que le gouvernement n’ait pas pris la décision de privatiser cette société qui désormais remet des millions dans les coffres de l’État.

«Les conservateurs ont attendu jusqu’à la toute dernière minute pour reculer avec son processus d’appel d’offres et ainsi conserver Cannabis NB. Les millions de dollars que ça va générer annuellement seront plus que bienvenus, que ce soit pour nos infrastructures, notre système de santé, et j’en passe», a indiqué M. Melanson.