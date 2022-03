COVID: le CCNB joue de prudence

Contrairement aux écoles primaires et secondaires, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick n’accueillera pas immédiatement le public général en ses murs. Certaines mesures sanitaires demeureront également en place pendant un moment.

Ne voulant pas courir la chance de perturber l’année scolaire en cours, la direction du CCNB a décidé de reporter de quelques semaines son ouverture à la communauté.

Vice-président aux Services administratifs, Paolo Fongemie explique que son organisation a cru bon conserver certaines mesures sanitaires en dépit du relâchement des restrictions survenu lundi partout en province. Du coup, dans les campus, le port du masque demeure toujours en vigueur, tout comme la politique d’isolement de cinq jours pour les personnes atteintes de la COVID-19 (tant chez les étudiants que le personnel) ainsi que la vaccination obligatoire chez les étudiants.

Qu’à cela ne tienne, l’organisation a procédé à certains allégements malgré tout. Depuis lundi, certaines infrastructures ont été remises à la disposition de la population étudiante, dont les salles de conditionnement physique, les gymnases et les salons étudiants. Celles-ci étaient toutes fermées depuis le début de la pandémie.

«On n’est pas encore ouvert à la communauté pour le moment, mais on planifie de le faire dans un avenir rapproché. On trouvait qu’il y avait encore trop de risques à ce moment-ci. L’important pour nous, c’est de terminer l’année collégiale», explique M. Fongemie.

Celui-ci souligne qu’il est peu probable de s’attendre à un changement de cap d’ici Pâques (mi-avril), mais que la situation sera réévaluée par la suite.

«C’est vraiment une question de gestion de risque pour notre année collégiale. La semaine de relâche vient tout juste de se terminer, et on a toujours plusieurs étudiants et membres du personnel atteint de la COVID-19. On croit donc qu’il vaut mieux faire preuve de prudence. Avec le printemps qui arrive, les gens seront moins à l’intérieur et le risque va diminuer, ce qui fait qu’on pourra probablement revenir graduellement à un mode communautaire», ajoute-t-il.

M. Fongemie précise par ailleurs que le retour en présentiel a été réactivé pour les étudiants selon la nécessité des programmes.