La plupart des fonctionnaires non vaccinés seront de retour au travail le 28 mars

Les employés non vaccinés en congé sans solde retourneront au travail le 28 mars, à l’exception de ceux qui travaillaient dans les établissements des réseaux de santé, chez Ambulance NB et le programme Extra mural, et les services correctionnels.

Les employés qui n’étaient pas complètement vaccinés et qui n’avaient pas d’exemption valide avaient été placés en congé sans solde par le gouvernement le 19 novembre, en guise de mesure de sécurité contre la propagation du variant Delta.

On a appris en février que le gouvernement songeait à mettre fin à ce congé sans solde.

Selon un mémo envoyé aux employés de la fonction publique par Cheryl Hansen, greffière du Conseil exécutif et Chef de la fonction publique, la politique prendra fin le 28 mars, et les employés pourront dès lors retourner au travail.

«La vaccination ne sera plus une condition d’emploi sauf pour les employés travaillant dans les établissements des régies régionales de la santé, de EM/Ambulance NB et des services correctionnels, qui demeurent des secteurs vulnérables», peut-on lire dans la lettre obtenue par l’Acadie Nouvelle.

Pour l’instant, les employés de ces secteurs demeureront en congé sans solde jusqu’à ce qu’ils aient reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Toutefois, le gouvernement révisera aussi l’application de cette politique dans tous les secteurs vulnérables d’ici la fin mars.

Selon les chiffres de Mme Hansen datant du 19 janvier, 484 employés sont en congé sans solde puisqu’ils ne sont pas vaccinés.

Au moins 228 d’entre eux travaillent dans des ministères, des districts scolaires ou des Sociétés de la couronne (ex: Alcool NB), et pourront retourner au travail le 28 mars.

Environ 256 employés travaillent pour les réseaux de santé, Ambulance NB ou le programme Extra mural. Au moins une partie de ces travailleurs demeureront donc en congé sans solde.

La vaccination demeure aussi obligatoire pour les employés actuels et les nouveaux employés au sein des foyers de soins et des établissements résidentiels pour adultes agréés par le ministère du Développement social.

La People’s Alliance a devancé le gouvernement pour annoncer ce changement vendredi après-midi.

Le chef Kris Austin a salué la fin de ce congé sans solde par voie de communiqué.

«D’autres provinces ont déjà supprimé les exigences de vaccination pour les employés

et il est temps que le Nouveau-Brunswick fasse de même.»