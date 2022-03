Le Grand Moncton se mobilise pour l’Ukraine

Le club ukrainien de Moncton se montre très touché par les actes de soutien entrepris par sa communauté d’accueil depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Ces nombreux gestes de sympathie se poursuivent.

«Nous sommes très reconnaissants, exprime Myla Muntyan. Nous n’étions pas préparés à cette guerre. Alors, quand elle a commencé, nous étions tellement perdus! Mais peu à peu, nous avons vu un grand soutien de la part des gens du Grand Moncton. Nous ne nous y attendions vraiment pas!»

Le 13 mars, le club ukrainien de Moncton a réussi à recueillir plus de 38 000$ auprès d’environ 800 personnes. L’organisme les utilisera pour combler la pénurie de médicaments en Ukraine et pour soutenir les réfugiés arrivant au Canada.

«Nous étions abasourdis d’avoir reçu tant d’argent, confie Mme Muntyan. C’est une grosse somme pour nous.»

Cathédrale de Moncton

Après leur rassemblement hebdomadaire près de la mairie de Moncton, les Ukrainiens pourront se rendre à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, afin de rejoindre un événement organisé en leur honneur, à 14h, ce 19 mars.

«C’est un soutien spontané au peuple ukrainien, annonce Sandra Le Couteur, qui interprétera deux chansons. C’est symbolique, pour montrer notre amour, parce qu’on est avec eux autres et qu’on a tous un petit soleil noir dans le cœur. Mais ce ne sera pas pathétique, tu sais. On veut donner du réconfort et jaser avec eux autres.»

La chanteuse indique que Jean-Philippe Raîche et Kayla Geitzler liront de la poésie, qu’Éric Dow chantera et que Théo Brideau jouera du violon. Elle ajoute que les présidents de la Société nationale de l’Acadie et de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Martin Théberge et Alexandre Cédric Doucet, ainsi que l’archevêque de Moncton, Valérie Vienneau, prendront la parole.

«Nous voulons les remercier, déclare Mme Muntyan. C’est important pour nous. Beaucoup de Canadiens demandent ce qu’ils peuvent faire. Même les petits mots de soutien sont énormes pour nous. Je gère un spa à Moncton et mon équipe a toujours un mot pour moi quand j’arrive. Grâce à elle, je crois que je ne suis pas en dépression.»

La militante souligne par ailleurs que la guerre dans son pays d’origine concerne aussi le contenu des nouvelles. D’où l’importance pour elle d’échanger avec le plus de personnes possible.

«Des gens pensent que l’armée ukrainienne tue ses propres civils, déplore Mme Muntyan. Pour nous, c’est important de transmettre les vraies informations.»

Centre culturel de Dieppe

La Ville de Dieppe a fait un don de 5000$ au Club ukrainien de Moncton. Elle collectera également des dons lors d’un spectacle à son Centre des arts et de la culture le 27 mars à 14 heures. La chanteuse ukrainienne Eva Boulenok, Christine Melanson et Louise Vautour, Christian « Kit» Goguen et son fils ainsi que le groupe Loaded Dice y joueront.

D’autres collectes de fonds pour l’Ukraine auront lieu: lors de ventes de pierogies (un mets traditionnel d’Europe de l’Est) au New-Brunswick Community College, d’un séminaire de Jiu-Jitsu brésilien organisé le 26 mars par MXT BJJ Sussex et d’une vente de spaghetti par le Lions Club de Riverview jusqu’au 2 avril.