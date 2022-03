Nigadoo améliorera les installations du parc du Vieux Moulin

Le Village de Nigadoo procédera à divers travaux visant à améliorer les installations du parc du Vieux Moulin.

L’initiative dévoilée par le maire Charles Doucet prévoit la transformation d’un bâtiment situé sur un terrain qui abritait un moulin au début du 20e siècle et un restaurant qui a fermé ses portes en 2021.

Le projet vise à transformer l’endroit en une halte touristique comprenant entre autres un restaurant-cantine et un terrain de jeux.

Cette première phase d’améliorations, dont les coûts sont évalués à environ 250 000$, pourrait être complétée cette année.

Longeant la rivière Nigadoo, le parc du Vieux Moulin est déjà fréquenté par des gens qui peuvent profiter d’une baignade et des tables de pique-nique et bancs qui se trouvent sur place en plus d’un patio qui a été récemment aménagé le long de la rive.

Le maire de Nigadoo dit souhaiter que l’initiative fasse en sorte d’inciter les voyageurs à faire un arrêt dans le village de la région Chaleur qui se trouve entre Petit-Rocher et Beresford.

Selon lui, le projet serait porteur d’intéressantes retombées touristiques et économiques, en plus de profiter grandement à la population.

Le maire Doucet a indiqué que l’administration municipale allait concentrer pour l’instant ses efforts à la simple première phase des travaux en prévision de l’arrivée en 2023 de la nouvelle municipalité issue de la fusion des communautés de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et de quelques DSL.

Le village de Nigadoo s’affaire également à négocier une entente de location et de gestion des opérations quotidiennes de l’immeuble de restauration qui abritait jadis la brochetterie le Vieux Moulin.

Une telle entente avait été conclue plus tôt cette année, sans toutefois aboutir en raison de problèmes d’ordre financier.