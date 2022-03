Ottawa veut remettre de la vie dans les centres-ville du N.-B.

Le gouvernement fédéral versera des subventions pouvant aller jusqu’à 500 000$ et plus pour que des organismes sans but lucratif puissent créer des événements et mettre le paquet en marketing afin d’attirer les gens vers les centres-ville du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement fédéral vise entre autres les chambres de commerce, les associations d’amélioration des affaires et les associations touristiques.

Il a réservé 10 millions $ à cette initiative au Canada atlantique.

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique versera des subventions de 25 000$ à 500 000$ à des projets ayant une portée ciblée, mais les organismes pourront obtenir davantage de financement pour réaliser des projets qui auront un impact sur une plus grande région.

Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’APECA, explique que l’appui offert à ces organismes devrait donner un coup de pouce aux petites et moyennes entreprises alors que les mesures contre la pandémie se résorbent.

«On sait que le coût de la vie est un gros problème, on le ressent tous. Maintenant, plus que jamais, c’est le temps d’aider notre économie locale.»

Elle s’attend à ce que les organismes visés par le programme collaborent avec les municipalités et d’autres entités pour trouver la meilleure façon de développer ces fonds.

«On ne s’attend pas à ce que les programmes soient les mêmes selon les régions. Si Memramcook veut développer quelque chose, ou peut-être la Nouvelle-Écosse, il va y avoir des changements, mais on veut s’assurer que les investissements soient faits.»

Yvon Lapierre, maire de Dieppe, espère que l’état de la pandémie demeurera stable pour que les gens de sa communauté puissent socialiser à nouveau.

«La pandémie nous a impactés du côté événementiel et du développement commercial. Les deux dernières années ont été des années record (en terme de permis de construction), et ça continue, mais ce qui nous manque le plus, c’est l’opportunité pour les citoyens – particulièrement les nouveaux arrivants – de s’intégrer dans la communauté et de s’impliquer.»

Il dit par exemple qu’il a hâte de revoir en personne le Mercredi Show, un spectacle hebdomadaire d’été, ainsi que des activités au Parc Rotary et au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

«Tous ces espaces-là ont été sous-utilisés, et c’est là que la communauté en a le plus souffert.»

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, affirme que plusieurs organismes de sa ville pourraient faire usage de ce financement.

«La pandémie a été très difficile pour plusieurs de nos entreprises sur la rue Main puisque les gens travaillent de la maison. Mais maintenant que plus de gens reviennent, c’est super d’avoir une initiative de ce genre pour que les gens découvrent le centre-ville», dit-elle.