Santé: le ministre fédéral à l’écoute du Restigouche

Le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, a effectué une brève escale à Dalhousie vendredi.

Avec cette rencontre, le ministre désirait entendre les intervenants du milieu de la santé et les élus locaux sur l’épineuse question du système de santé, les défis auxquels ils sont confrontés ainsi que leur expérience de la récente pandémie.

«Je suis ici pour écouter ce que la communauté a à dire de sorte qu’à mon retour à Ottawa, nous pourrons préparer et réparer notre système de santé pour les défis à venir, et ce, en collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick», souligne le ministre.

Que retient-il de ces discussions?

«Si l’on veut bien prendre soin des patients, on doit également prendre soin de notre personnel. Les employés du système de santé ont grandement été éprouvés par la pandémie de COVID-19, ils sont épuisés, mais nous avons encore besoin d’eux. Et c’est d’autant plus vrai dans cette région-ci où il y a un déficit au niveau de la main-d’œuvre, où beaucoup de personnes n’ont pas de médecin de famille», indique-t-il.

Parmi les gens qui ont pris la parole, le maire de Charlo et responsable du dossier de la santé à la Commission de services régionaux du Restigouche, Gaétan Pelletier. Celui-ci a tenu à brosser le portrait de la réalité et des défis en santé dans la région.

«Notre région dessert une population de 25 000 personnes. Il manque une vingtaine de médecins, une centaine d’infirmières, et on attend toujours impatiemment le retour de notre service d’obstétrique. C’est énorme. On est la région du Nouveau-Brunswick la plus vieillissante et, par personne, la plus durement touchée par les problèmes de disponibilité de main-d’œuvre. Il y a donc urgence d’agir», souligne-t-il.

Il lance quelques flèches en direction du Réseau de santé Vitalité, qu’il accuse de ne pas en fait assez en matière de recrutement.

«On n’a pas été oublié, on a été mis consciemment de côté. C’est encore pire», a-t-il exprimé au ministre.

Présent à la rencontre, le député libéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault croit que cette rencontre avec le ministre Duclos l’amènera à mieux comprendre les enjeux de la santé en milieu rural. Il a bon espoir que cela débouche sur des actions spécifiques pour les régions concernées.

«On pourrait avoir des pourparlers précis sur comment aider davantage certaines régions – par l’entremise de leur province – en faisant des transferts fédéraux à ladite province», souhaite le député, se disant par le fait même favorable à une plus grande transparence, question de s’assurer que l’argent transféré soit utilisé à bon escient.