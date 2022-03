Bataille autour du parc national Kouchibouguac: la date limite approche

Une confrontation se profile entre Parcs Canada et la famille de feu Jackie Vautour au sujet de l’occupation des terres du parc national Kouchibouguac.

Parcs Canada s’en tient à la date limite du 31 mars pour que la famille quitte la propriété et retire ses biens du terrain situé sur la côte est du Nouveau-Brunswick.

M. Vautour a mené une bataille de 50 ans contre l’expropriation après la création du parc en 1969, vivant dans une cabane sans électricité jusqu’à sa mort en février 2021.

La famille Vautour maintient qu’elle est métisse-acadienne et que la terre est un territoire mi’kmaq non cédé qui fait l’objet d’une contestation judiciaire en cours.

Edmond Vautour, le fils de Jackie, a déclaré en entrevue jeudi que Steven Augustine, un chef héréditaire du Grand Conseil mi’kmaq, accepte la présence de la famille dans le parc. « Il nous accepte sur le territoire mi’kmaq », a-t-il déclaré.

L’avocat de la famille, Michael Swinwood, dit qu’il attend maintenant que les tribunaux fixent une date d’audience et qu’il ne devrait pas y avoir d’expulsion tant que l’affaire est devant les tribunaux.

« Plutôt que la réconciliation, Parcs Canada agit de manière antagoniste », a déclaré M. Swinwood lors d’une entrevue vendredi.

« Les Mi’kmaq _ en particulier par l’intermédiaire de Steven Augustine _ sont prêts à indiquer que les Métis-Acadiens font partie des peuples traditionnels mi’kmaq », a ajouté l’avocat.

Plus tôt dans la semaine, M. Vautour et des membres d’autres familles qui vivaient autrefois dans le parc ont écrit au premier ministre Justin Trudeau, au premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs et au ministre des Relations Couronne-Autochtones Mark Miller pour demander le report de la menace d’expulsion du 31 mars.

« La communauté métisse acadienne de Kouchibouguac a assez souffert », indique la lettre. Il demande que leur demande soit examinée dans un esprit de vérité et de réconciliation.

Edmond Vautour a dit que sa famille n’avait pas eu de nouvelles de Parcs Canada au cours des dernières semaines et n’avait pas reçu d’avis d’expulsion officiel de la part des tribunaux.

Dans une déclaration envoyée à La Presse Canadienne en janvier, l’agence fédérale de la Couronne a déclaré qu’un arrangement permettant à Jackie Vautour de vivre dans le parc avait pris fin avec son décès l’année dernière.

« De plus, M. Vautour a signé une entente en 1987 avec la province du Nouveau-Brunswick pour laisser la propriété dans le parc national. La compensation comprenait 110 acres de terrain à l’extérieur du parc national de Kouchibouguac et un paiement de 228000 $, a indiqué Parcs Canada. M. Vautour a accepté l’argent et le terrain et a signé l’accord, mais a refusé de quitter le parc. »

Cependant, Edmond Vautour affirme qu’il y avait des problèmes avec cet accord qui n’ont jamais été résolus. Il organise une marche de protestation à l’entrée du parc samedi prochain.

Parcs Canada a répondu vendredi qu’aucun porte-parole n’était disponible pour une entrevue, mais Rola Salem des relations avec les médias a précisé que la déclaration précédente de l’agence était toujours valable. « Le 31 mars reste la date limite », a confirmé Mme Salem.