Haut-Madawaska: le Centre de santé communautaire souhaite être plus transparent

Le comité consultatif du Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska souhaite établir de meilleur système de communication afin de mieux informer la population de la région par rapport à ce qui se produit au sein de l’établissement.

Le comité a récemment affiché un avis afin d’avertir la population des possibles ruptures de services dans la clinique.

«Les infirmières, infirmières praticiennes et leurs adjointes administratives sont des employées du Réseau de Santé Vitalité et doivent suivre les consignes sanitaires de leur employeur. Il est possible aussi que ces employées soient temporairement assignées à l’hôpital ou ailleurs afin d’appuyer les efforts pour combattre la pandémie et ses ravages», peut-on lire dans le message.

«Les médecins qui ont des bureaux au Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska ne sont pas des employés du Réseau de santé Vitalité. Ce sont eux qui déterminent leurs heures de bureau selon leurs disponibilités, étant donné qu’ils doivent aussi assumer des responsabilités à l’hôpital», peut-on lire plus loin dans le même avis.

Selon le président du comité, Jacques LeVasseur, il est arrivé à quelques reprises, surtout au cours des deux dernières années, que les patients du centre de santé se soient butés à des portes verrouillées ou à plusieurs appels téléphoniques sans réponse.

«Souvent, les gens sont allés et ils se sont frappés à une porte barrée. Souvent, il n’y avait pas moyen de savoir s’il y avait des gens à l’intérieur. Ils n’en savaient pas beaucoup non plus sur les horaires des médecins ou des infirmières.»

En plus d’avoir causé certaines frustrations au sein de la population, ce dernier a ajouté que les appels multiples à la pharmacie qui partage le même toit ont forcé le comité à remettre les pendules à l’heure.

«Ils allaient souvent à la pharmacie pour demander des informations ce qui causait des problèmes. Il y a des périodes où la pharmacie pouvait recevoir de 80 à 90 demandes de patients par jour. Ça demande beaucoup de temps aux employés de la pharmacie. mais au moins les choses s’améliorent.»

Dans cette optique, les membres du comité ont, entre autres, fait circuler un numéro de téléphone que les patients pourront composer afin de s’adresser au Réseau de santé Vitalité que ce soit pour une plainte ou une recherche d’information.

Selon M. LeVasseur, le comité continue de discuter avec Vitalité afin de développer de meilleures méthodes pour communiquer plus efficacement avec les gens.

«On veut mieux informer les citoyens du développement des initiatives et des nouveaux services. On veut les informer de façon plus régulière pour qu’ils soient plus au courant de ce qui se passe. On s’est aperçu qu’il n’y a pas tellement de moyens de communiquer régulièrement avec toute la population, mis à part les médias.»

«On veut donner plus d’information et éviter d’autres frustrations au sein de la population.»

À titre d’exemple, le comité aimerait installer des écrans à l’entrée du centre de santé qui fourniraient des informations sur les horaires des professionnels de la santé ou les heures d’ouverture, par exemple.

«On veut éviter les mauvaises surprises, alors ce sont des choses sur lesquelles on travaille pour améliorer la communication qui est importante quand ça concerne la santé des gens.» Somme toute, la situation semble s’améliorer pour le centre de santé qui possède deux médecins, deux infirmières praticiennes et d’autres professionnels de la santé qui font leur tournée quelques jours par semaine.

«Ça commence à reprendre une certaine normalité.», a poursuivi Jacques LeVasseur.

Évidemment, le recrutement de main-d’œuvre demeure un défi de taille au Nouveau-Brunswick. Le Haut-Madawaska faisant partie de la liste des endroits qui peinent à trouver le personnel nécessaire pour desservir l’ensemble de la communauté.

«Si on pouvait recruter un médecin et une autre infirmière praticienne, ça ferait une belle équipe et on serait en position de donner un service à pas mal tout le monde dans la région.»