La période d’inscription au Festival des rameurs de Petit-Rocher est lancée

Après deux années d’absence très remarquée, le Festival des rameurs de Petit-Rocher s’apprête à revivre et à faire de nouveau vibrer la communauté du village côtier de la région Chaleur.

En prévision de l’édition 2022 de l’événement qui doit se tenir du 5 au 10 juillet prochain, le comité organisateur a procédé dimanche à l’ouverture de la période d’inscriptions des équipes qui entendent relever le défi de la traversée de la Baie-des-Chaleurs sur une distance d’environ 35 km à la rame.

La traversée doit se dérouler le samedi 9 juillet, en matinée.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web et la page Facebook du festival qui a vu le jour en 1967, ce qui en fait l’un des plus anciens au Nouveau-Brunswick toujours en activité.

Le coût d’inscription est de 300$ par équipe composée de quatre rameurs et d’un capitaine. Les équipes qui s’inscriront avant le 30 avril pourront bénéficier d’un rabais de 100$.

Le départ de la traversée aura lieu à 7h, à Bonaventure, en Gaspésie. Les premières embarcations sont attendues à Petit-Rocher entre 10h30 et 11h.

Des bourses seront offertes aux trois équipes masculines et féminines qui monteront sur le podium.

Soirée country

Même si l’événement phare du 53e Festival des rameurs de Petit-Rocher demeurera la traversée de la baie des Chaleurs, la programmation musicale s’annonce tout aussi intéressante.

Une soirée country mettant en vedette Annie Blanchard et Laurie LeBlanc tiendra l’affiche le vendredi 8 juillet, à l’aréna de Petit-Rocher.

«Ça fait deux ans que l’on reporte ce spectacle prévu à Petit-Rocher! Je suis contente d’enfin pouvoir repartir en tournée, j’attendais ce moment depuis longtemps», a confié la chanteuse Annie Blanchard à l’Acadie Nouvelle.

Samedi soir, ce sera au tour des formations Salebarbes et Lendemain de Veille de divertir la foule lors l’événement la Soirée des rameurs et rameuses.

Signe évident que ce spectacle est attendu, certains festivaliers ont indiqué avoir conservé leur billet pour cette soirée musicale depuis le printemps 2020!

Le Gala Mlle Festival des Rameurs et la Soirée d’Humour – Entrepôt du Rire avec Samuel Chiasson, André Roy, Bass Lévesque, Solange LeBlanc et Anabelle Hébert auront respectivement lieu le mercredi et jeudi soir.

Une soirée de lutte professionnelle est également prévue à la programmation le 5 juillet.

Le Festival des rameurs de Petit-Rocher se terminera avec la présentation d’un défilé le dimanche après-midi et de feux d’artifice en soirée.