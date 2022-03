Les plages de Pointe-Sapin abritent plusieurs espèces en péril

Les plages de Pointe-Sapin et des environs du Parc national Kouchibouguac sont affectées par les changements

climatiques, selon les propos d’un scientifique de Parcs Canada.

Ces étendues sablonneuses sont au cœur de la vie des villageois de la communauté. Comme le signale le président du District de services locaux (DSL) de Pointe-Sapin, Jean-Charles Daigle, «les plages de Pointe-Sapin occupent une grande place dans la vie des gens du village.

Ces plages sont notre troisième richesse, après la pêche et la tourbe.»

Le président du DSL a fait cette déclaration dans le cadre d’un webinaire organisé par le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick auquel se sont joints les partenaires de Côtes en santé NB. L’activité en mode virtuelle tenue le 15 mars et intitulée À la découverte des plages de Pointe-Sapin a permis d’en apprendre davantage sur la côte de ce secteur et des environs.

La soirée était animée par Lauren Stead, coordonnatrice du projet Côtes en santé NB. Denise Roy de Conservation de la nature Canada, Denise Maillet avec Oiseaux Canada et David Mazerolle de Parcs Canada ont fait des présentations.

Dans son exposé portant sur la conservation face aux changements climatiques, le scientifique des écosystèmes, David Mazerolle, a signalé la présence de 47 espèces en péril dans la région autour de Pointe-Sapin et du Parc national Kouchibouguac. Selon lui, ces 47 espèces en comprennent 34 qui sont protégées au niveau fédéral et 3 sont protégées en vertu de la loi provinciale sur les espèces en péril. Dix autres espèces ne sont pas protégées au fédéral, mais le seront probablement dans les prochaines années, croit le scientifique.

Parmi les 47 espèces en péril, il y en a 17 en danger qui abritent les habitats sur le bord des côtes du parc national et des environs de Pointe-Sapin.

«Ça comprend des poissons, des oiseaux et des plantes aussi, a mentionné David Mazerolle. Parmi ces 17 espèces côtières, on a certaines de nos espèces les plus rares au Nouveau-Brunswick, qui sont là», précise David Mazerolle.

D’après le scientifique, les changements climatiques ont un impact sur les zones côtières. «Ça saute vraiment aux yeux, a-t-il exposé. Ce sont les zones côtières qui sont impactées en premier par les changements climatiques. Les espèces qui utilisent ces habitats ont tendance à être menacées aussi.»

Selon ce dernier, les changements climatiques, on les ressent déjà et on les voit déjà. «Je dirais que les projections pour le prochain siècle ne sont pas encourageantes non plus. Avec les données qu’on a en mains, on peut voir que la température moyenne pendant l’été, en 1990, était de 17,8°C. Maintenant, la moyenne est de 19°C. Il y a déjà eu une hausse et les projections pour 2080 ou la fin du siècle sont de 21,8°C», explique celui qui connaît bien la région.

Température hivernale

Les changements sont plus significatifs pour la température hivernale.

«On voyait une température moyenne de -7,4°C en 1990, elle est maintenant à -5,9°C. On sait que les hivers sont plus doux et les projections pour la fin du siècle, c’est que nos hivers en moyenne vont avoir une température de -2,6°C. Si on compare avec 1990, ça va faire une différence de 4,8°C, presque 5°C, ce qui est vraiment considérable», informe l’orateur.

Le nombre de jours sans gel pendant l’année était de 189 en 1990. Pour la fin du siècle, les chiffres approcheront 250 jours par année sans gel.

«Avec ce réchauffement, on voit plus de fréquence de tempêtes. Elles sont plus sévères aussi», indique le scientifique. Il fait remarquer qu’en hiver, on retrouve moins de glace sur le bord des côtes. «Sans cette glace-là sur nos côtes en hiver, toutes les tempêtes en hiver finissent par frapper la côte plus fort. On voit de l’érosion qui recule des côtes.»

Durant l’exposé, le présentateur a montré des photos du secteur Pointe-Sapin et Pointe-Escuminac où une forêt a vraiment reculé. On pouvait apercevoir de vieilles souches d’arbre dans le sable démontrant où la forêt se trouvait anciennement.

Le réchauffement climatique a des conséquences sur les dunes. «Elles sont particulièrement frappées. Elles bougent vite nos dunes. Elles sont tout le temps les premières à nous montrer qu’il y a eu des grosses tempêtes et un changement sur la côte, observe David Mazerolle. Puis les espèces qui utilisent ces dunes-là sont particulièrement menacées par les changements climatiques.»

«On commence avec une belle dune qui est bâtie en hauteur, ce sont nos meilleures dunes qui ont beaucoup d’espèces rares. Après les grosses tempêtes, ces grosses crêtes finissent par être complètement érodées et on finit par une dune qui est beaucoup moins haute», raconte-t-il. Ainsi, à la prochaine tempête, la dune sera encore plus affectée et devient de plus en plus vulnérable.

La hausse du niveau de la mer risque aussi d’affecter le golfe Saint-Laurent et la région de Pointe-Sapin à long terme. À la fin du siècle, on risque de voir le niveau de la mer s’élever de plus d’un mètre.

D’après le scientifique, le réchauffement du climat devrait faire en sorte que certaines espèces qu’on retrouve sur le territoire vont finir par se réfugier plus au nord. Il a cité en exemple deux espèces vraiment communes dans le secteur de Pointe-Sapin, soit le sapin baumier et l’épinette noire.

«Il y a de bonnes chances que la région de Pointe-Sapin perde, pour la fin du siècle, le sapin baumier et l’épinette noire, deux de nos espèces les plus communes dans nos forêts», ajoute David Mazerolle.

Selon lui, si les changements climatiques se poursuivent et sans modification à notre mode de vie, on pourrait voir une situation où quelqu’un qui voudrait voir des sapins baumiers ou des épinettes noires doive se rendre en Gaspésie.