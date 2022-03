Des millions de dollars pour former plus d’infirmières à l’U de M

Le gouvernement provincial financera de nouvelles places dans les écoles de sciences infirmières de l’Université de Moncton et de l’Université du Nouveau-Brunswick, une réponse de plus à la pénurie qui met à mal le système de santé.

Des ententes de 10 ans ont été conclues avec les deux institutions qui pourront bénéficier d’un financement additionnel allant jusqu’à 30 millions de dollars, si elles remplissent leurs objectifs de recrutement et de rétention.

Dans le cas de l’Université de Moncton, l’entente prévoit que gouvernement versera 35 000$ pour chaque diplômé en sciences infirmières au-delà du seuil de 126 diplômés, jusqu’à concurrence de 160 par année. Cela permettra la création de 34 places supplémentaires.

Au cours des 10 années de l’entente, l’université francophone pourrait recevoir jusqu’à 12 millions $ si les cibles sont atteintes. Un accord similaire a été conclu avec l’Université du Nouveau-Brunswick qui obtiendra 35 000$ pour chaque personne diplômée au-delà de 155 diplômés, jusqu’à concurrence de 206 par année, ce qui permettra de soutenir jusqu’à 51 places supplémentaires.

Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie, a souligné lors de l’annonce que ces ententes ne forment qu’«un morceau de l’énorme casse-tête» auquel fait face le Nouveau-Brunswick. Selon le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, il manque actuellement près d’un millier d’infirmières à travers la province.

Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Brigitte Sonier-Ferguson, vice-présidente à la Mission universitaire du Réseau de santé Vitalité. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Denis Prudhomme, indique que ces fonds serviront à combler les besoins financiers du programme, mais aussi à investir dans le recrutement d’étudiants étrangers.

«On se doit d’élargir le bassin de recrutement et de se tourner vers l’international, en particulier la Belgique, l’Afrique, la France et la Suisse», explique-t-il.

L’université aura fort à faire pour obtenir le financement conditionnel. Au semestre dernier, l’école de sciences infirmières n’a accueilli que 111 nouvelles recrues et entre 10% et 15% des candidats abandonnent entre la première et la deuxième année.

«Ça nous encourage à soutenir les étudiants dans leur formation pour qu’ils puissent persister dans le programme», indique le recteur.

Denis Prudhomme a également réitéré la position de l’université en faveur d’une alternative à l’examen d’admission à la profession NCLEX développé aux États-Unis. En 2018, seulement 64% de ses diplômés le réussissaient du premier coup.

«Nos performances s’améliorent chaque année, mais une grande partie de ce résultat vient du fait que les étudiantes et les étudiants le passent en anglais, ce qui est inacceptable au regard de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.»

Mathilde Thériault, présidente de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton, salue ce financement additionnel. Elle souhaiterait toutefois que davantage de moyens soient consacrés à réduire le coût des études universitaires, rappelant que les futur(e)s infirmier(e)s doivent suivre de longs stages non rémunérés.

«On parle de payer pour travailler, de s’endetter pour aider à soulager la pénurie», souligne Mathilde Thériault.

«Si les stages dans le secteur infirmier étaient rémunérés, ce serait un plus grand incitatif pour remédier au manque de main-d’oeuvre», ajoute-t-elle.

Brigitte Sonier-Ferguson, vice-présidente à la mission universitaire au sein du Réseau de santé Vitalité, note en tout cas que le réseau a récemment accru ses efforts pour attirer les futurs diplômés de façon plus proactive.

«On leur offre des opportunités de travail comme préposé aux soins ou infirmière auxiliaire au fur et à mesure qu’ils progressent dans leur cheminement. Ils peuvent avoir un emploi l’été en débutant s’ils le veulent et on leur offre maintenant un contrat avant la fin des études», illustre-t-elle.

«C’est la responsabilité de tous les partenaires de valoriser cette carrière», ajoute Mme Sonier-Ferguson. «On pourrait encourager davantage les garçons à se voir dans cette carrière traditionnellement féminine.»