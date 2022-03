Des questions du public laissées sans réponse par Vitalité

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, se demande pourquoi les points qu’il avait soumis pour la récente rencontre publique du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité n’ont pas été abordés lors de la période de questions.

Déjà très critique vis-à-vis le Réseau de santé Vitalité en temps normal, M. Pelletier se questionne maintenant sur le processus menant aux choix des questions émanant du public.

Chaque séance publique du Conseil d’administration du réseau est suivie d’une période de dialogue avec le public d’une durée de 30 minutes. La personne désirant poser une question aux membres du Conseil d’administration doit soumettre celle-ci par courriel dix jours ouvrables avant la date de la réunion. Ceci a pour but d’assurer le bon déroulement des échanges, d’offrir à tous les intervenants un temps de parole équitable et de permettre au conseil d’administration de fournir des réponses complètes et en temps opportun.

C’est le processus suivi par le maire.

Dans un envoi par messagerie courriel datant du 23 février, il a demandé la possibilité de poser deux questions au conseil et à la direction du réseau. D’abord, il souhaitait savoir pourquoi Vitalité avait refusé de s’entendre avec un docteur prêt à travailler deux jours par semaine à la clinique du Centre de santé communautaire St. Joseph.

Cette clinique est fermée faute de main-d’œuvre (médecins et/ou infirmières praticiennes) suffisante, une situation qui a d’ailleurs mené à une manifestation dans la petite communauté côtière.

La dernière réunion publique a eu lieu le 15 mars. Le maire a fait parvenir ses questions le 23 février dernier, donc à l’intérieur des délais prescrits. Son courriel, le maire l’a également envoyé en copie conforme aux membres de la Commission de services régionaux. Ceux-ci ont bel et bien reçu la correspondance. Pourtant mardi, les questions de l’élu de Dalhousie n’ont pas été soulevées.

«Je n’ai eu aucune correspondance du réseau suite à mes questions. Je n’ai pas non plus reçu de message d’erreur de livraison, ce qui me porte à croire que ça s’est bien rendu à destination. Dans ce cas, je crois que des questions s’imposent par rapport au processus de transparence du réseau envers le public. Est-ce que Vitalité en est rendu à filtrer et à censurer les questions du public? Ils conservent uniquement celles qui font leur affaire?», s’insurge le maire, déçu.

Interrogé sur cet oubli, le Réseau de santé Vitalité dit n’avoir aucune trace de la lettre du maire de Dalhousie dans ses dossiers, que tout porte à croire qu’ils ne l’ont pas reçu.

«Toutefois, après avoir appris l’existence de cette lettre, le Réseau a communiqué avec M. Pelletier rapidement dans le but de répondre à ses questions. D’ailleurs, des discussions productives ont déjà eu lieues et laissent présager que des pistes de solutions sont possibles», a-t-on précisé à l’Acadie Nouvelle.

Le maire Pelletier confirme avoir reçu l’appel du président du conseil d’administration dans les jours qui ont suivi la rencontre. Il nie toutefois avoir reçu quelques réponses que ce soient ni avoir été mis au fait de discussions productives pour les deux dossiers soulevés.

«Je ne sais toujours pas quand on prévoit remettre en place le service d’obstétrique ici ni le travail qui est fait pour régler ce problème, et on refuse de parler du médecin qui était prêt à venir travailler à notre clinique. Alors en quoi a-t-on répondu à mes questions?», se demande le maire.

Celui ajoute que l’objectif de poser des questions au conseil d’administration lors de la période de questions est justement de rendre l’exercice ouvert et public.

«Ça officialise la démarche. Ça fait en sorte que la direction du réseau ne peut pas se défiler ou répondre n’importe quoi parce qu’ils le font devant tout le monde. Mais là, en évitant de soulever nos questions, ils trouvent le moyen de se défiler encore», ajoute M. Pelletier, promettant de revenir à la charge.