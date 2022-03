Josué McLaughlin a répondu à l’appel de la ferme

Après avoir passé la première partie de sa vie professionnelle à travailler avec des fruits et légumes dans la cuisine, il y a quelques années, Josué McLaughlin, de Tracadie, a décidé qu’il préférait les cultiver lui-même. Aujourd’hui, il fait partie d’un groupe de jeunes agriculteurs de la Péninsule acadienne qui croient dans l’importance de la production locale.

Bien qu’il ait toujours tenu son propre jardin, rien ne prédestinait nécessairement Josué McLaughlin à une carrière en agriculture. Après l’école secondaire, il a même choisi de suivre une formation pour travailler dans une cuisine professionnelle, mais éventuellement, l’appel de la ferme a été plus fort, explique le jeune homme de 29 ans qui pratique l’agriculture depuis 2018 sur la Ferme McLaughlin, à Saint-Pons, où il cultive de la camerise ainsi que plusieurs différents types de légumes.

Dans le passé, les connaissances agricoles se transmettaient d’une génération à l’autre. N’ayant pas forcément accès à ce savoir ancestral, Josué McLaughlin a plutôt adopté une approche très moderne. Il s’est tourné vers YouTube. Le livre «The Urban Farmer» de Curtis Stone s’est aussi avéré une ressource importante.

«Je me suis un peu lancé directement là-dedans», dit-il.

Par contre, il ne recommande pas nécessairement cette approche pour tout le monde.

«L’idéal est de travailler pendant au moins une année sur la ferme d’un autre pour voir comment ça va. À partir de là, tu peux aussi avoir une meilleure idée de tes propres préférences. Si ce n’est pas possible, je suggère que la personne visite beaucoup de fermes dans la région. On peut visiter des fermes aux États-Unis, par exemple, et aimer leur approche, mais le climat n’est pas le même.»

La vie d’un fermier doit aussi être menée par la passion.

«C’est un métier qui demande notre attention sept jours par semaine durant l’été. On commence vers le mois de mai et on n’arrête pas avant la fin de l’automne. Des gens bien intentionnés nous demandent parfois pourquoi on ne continue pas en hiver dans des serres. Quand tu travailles sept jours sur sept, il faut pouvoir se reposer un peu. Deuxièmement, ce n’est pas très viable en raison des coûts. Ça coûte cher en chauffage et il faudrait beaucoup augmenter les prix pour que ce soit rentable.»

Accompagner la relève

Josué McLaughlin a été l’un des nombreux producteurs à avoir participé la semaine dernière à un forum sur l’autonomie alimentaire, organisé par Imaginons la Péninsule acadienne autrement. L’objectif de l’événement est de créer un plan d’action dont le but est de permettre à la population de se procurer de plus de produits locaux provenant de la Péninsule acadienne et des environs.

L’un des points abordés concernait la relève agricole.

«Il y a des agriculteurs qui veulent prendre leur retraite et passer le flambeau, mais leurs enfants ou la famille immédiate n’ont pas nécessairement le désir de le faire. Ils ont cependant du mal à trouver la relève. On voudrait créer une sorte d’accompagnement pour les aider à trouver la relève. La plupart du temps, ils ont déjà des terres prêtes avec les infrastructures et l’équipement nécessaire», explique Alexandra Caissie, coordinatrice de projet chez Imaginons la Péninsule acadienne autrement.

Formation au CCNB

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a récemment annoncé une nouvelle formation visant à préparer les participants à un emploi dans l’agriculture et à développer des compétences de base en production horticole.

Le programme de six semaines et de 197 heures, offert sur Internet, débute le 28 mars, mais les frais de scolarité sont couverts par Travail NB.