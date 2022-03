Pépère boîte à lunch court pour les enfants qui ont le ventre vide

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

À 67 ans, Ron Cormier se prépare à courir son 18e marathon le 18 avril prochain. Il prendra part au prestigieux marathon de Boston pour une sixième fois. En plus de garder la forme, Ron Cormier le fait pour une bonne cause.

Pépère boîte à lunch, une œuvre de bienfaisance lancée par M. Cormier, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Grande-Digue, aide les jeunes écoliers du Sud-Est à apprendre la journée avec l’estomac plein.

Lors d’une réunion des Chevaliers de Colomb en 2016, il avait appris que plusieurs élèves de l’école de Grande-Digue arrivaient le matin sans déjeuner ou avec une boîte à dîner vide. La directrice d’école avait expliqué qu’elle avait utilisé tous ses fonds d’urgence pour venir en aide aux enfants dans le besoin de son établissement. Elle n’avait plus aucune ressource.

«Moi, ça m’avait vraiment touché, confie Ron Cormier. Je viens d’une famille d’accueil. Ma mère gardait des enfants.»

Après la réunion, Ron Cormier est retourné chez lui. «J’en pleurais», confie-t-il. Il fallait faire quelque chose. Il se préparait à courir le marathon de New York, qui avait lieu le 6 novembre 2016. En discutant avec un autre membre des Chevaliers de Colomb, il a décidé de courir les 42,2 km dans une tenue de course flamboyante pour se faire remarquer. Il a demandé à un ami artiste, Claude Gauvin, de lui confectionner quelque chose sur son chandail de course. Il a dit à son ami: «Moi, au magasin Running Room, tout le monde m’appelle pépère.»

L’artiste devait aussi ajouter un lien avec les enfants et les écoles dans son message. C’est ainsi qu’a été lancée l’œuvre Pépère boîte à lunch.

En associant sa participation au marathon de New York à son œuvre de bienfaisance, il a réussi à amasser 750$ pour aider les jeunes écoliers à bien se nourrir. Bien sûr, il n’est pas passé inaperçu à New York avec son chandail. Avant Noël de cette même année, grâce à sa nouvelle «notoriété», il a réussi à amasser 7000$. Avec ce montant, c’était assez pour contribuer à aider les élèves de l’École de Grande-Digue.

«De là, ça n’a jamais arrêté de grossir», affirme Ron Cormier.

Puisqu’il restait encore des sous dans la cagnotte, Pépère boîte à lunch a partagé le reste avec d’autres écoles. «Le besoin est partout», dit-il, pas seulement à Grande-Digue. Son initiative aide désormais huit écoles, de Cap-Pelé à Saint-Antoine. «Ce sont toutes des écoles desservies par le Vestiaire Saint-Joseph de Shediac», affirme le marathonien.

75 000$ de nourriture

Jusqu’à maintenant, les dons récoltés représentent plus de 75 000$ de nourriture pour les écoles. Il précise que ce n’est plus seulement la course à pied qui permet d’amasser des fonds pour nourrir les écoliers du Sud-Est.

«Il y a plusieurs façons de ramasser des fonds, indique le coureur. Chaque année, je fais une vente de garage. On vient d’obtenir deux beaux tableaux de l’artiste Matt LeBlanc pour faire une campagne de levée de fonds. Ça a été donné par Docteur Sourire de Dieppe, dit-il. On aura un tirage de vente de billets qui va se faire pour Noël 2022.»

Pépère boîte à lunch tient à préciser que l’œuvre est entièrement bénévole. «Il n’y a personne qui est payé. Je défraye moi-même toutes mes courses, toutes mes dépenses, toutes, dit-il. Chaque dollar donné à la cause s’en va directement à la cause», affirme-t-il.

Ron Cormier lève son chapeau à son conseil d’administration pour son appui, ainsi qu’à sa communauté. «Ici, à Grande-Digue, c’est la capitale du bénévolat. C’est pour ça que les organismes sont forts. C’est une belle place pour vivre et pour élever sa famille.» Originaire de Sainte-Marie-de-Kent, il a déménagé à Grande-Digue en 2005.

«Il y a des écoles qui donnent des déjeuners chauds. Il y en a d’autres qui donnent des collations nutritives. C’est aussi pour les dîners chauds, dit Ron Cormier. On voulait s’assurer que chaque école ait un programme pour nous montrer que les élèves en bénéficient, mais on ne veut pas que les enfants soient identifiés», tient-il à préciser.

«Et il y a toujours des plats de pommes, des bananes, du fromage, des collations à la cafétéria», dit Ron Cormier.

Ron Cormier alias Pépère boîte à lunch. – Gracieuseté

Prochaine course

Ron Cormier se prépare à courir le marathon de Boston qui aura lieu le 18 avril prochain. «Je fais mon entraînement dans toutes les conditions. La journée du marathon, tu ne sais jamais s’il va pleuvoir, s’il va venter. Que ce soit -25° degrés ou à 30° degrés, ça ne fait pas de différence, je m’entraîne dans toutes les conditions.»

Cette prochaine course, il la dédie à son cousin, Raymond Robichaud, décédé la semaine dernière; ainsi qu’à un ami hospitalisé du nom de Millard Goldsmith. Chaque fois qu’il court un marathon, Ron Cormier porte un petit sachet sur son cœur avec les noms de chaque élève de l’école de Grande-Digue.

«Lorsque, vers la fin, j’ai vraiment des problèmes à finir le marathon, je me refais des forces en leur parlant, raconte-t-il. Dans les écoles, lors du marathon de Boston, ils suivent ça sur internet. Avant d’aller courir un marathon, je leur rends visite à l’école et je leur dis: vous allez tous courir avec moi.» Ron Cormier est un bel exemple qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire. Il a commencé à courir sérieusement à sa retraite, à 58 ans. «Je n’avais jamais couru depuis l’école secondaire», lance-t-il.

Marathon Pépère boîte à lunch

La course dont Ron Cormier a le plus de plaisir à prendre part, c’est le marathon Pépère boîte à lunch. L’École de Grande-Digue a pris l’initiative d’organiser cette course pour remercier Ron Cormier. «Je vais courir ce marathon au mois de juin, cette année encore», promet-il.

L’événement avait été tenu de façon virtuelle au cours des deux dernières années. En principe, cette course débute à Cap-Pelé pour se terminer à Grande-Digue. «Normalement il y a une centaine d’étudiants qui courent», annonce M. Cormier. En plus de garder les jeunes en forme, l’événement permet d’amasser de la nourriture pour le Vestiaire Saint-Joseph.

«La morale de ce marathon, c’est que donner est aussi enrichissant que de recevoir», déclare le sexagénaire.