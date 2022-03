Un cinquième parc industriel verra le jour à Moncton

Moncton commence à manquer d’espace pour accueillir de nouveaux entrepôts. Les conseillers municipaux ont approuvé lundi le développement d’un nouveau parc industriel à l’extrémité est de la ville.

Cette nouvelle zone industrielle sortira de terre au nord-ouest de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, entre le boulevard Harrisville, le chemin Shediac, l’autoroute Transcanadienne et la route 15. Le terrain grand de 109 hectares (241 acres) est aujourd’hui principalement constitué de boisés. Au cours des prochaines années, il sera transformé pour accueillir la croissance économique de la municipalité.

Le projet est mené par Développement industriel de Moncton, un organisme à but non lucratif qui œuvre à la promotion du développement économique et industriel de la ville. L’organisation possède et exploite déjà quatre parcs industriels dans les limites de la ville, soit le Parc industriel de Moncton, le Parc industriel de Moncton Ouest, le Parc industriel Caledonia et le Parc d’affaires Moncton Est ouvert depuis l’automne 2019.

Plus de 8000 personnes y travaillent chaque jour.

Le plan consiste à développer 44 parcelles en trois phases, de 2022 jusqu’à 2026.

«Le développement sera commercialisé pour un parc d’entreposage et de logistique. L’emplacement, avec un accès facile au réseau routier et à l’Aéroport international du Grand Moncton, convient parfaitement à l’utilisation prévue», peut-on lire dans la présentation présentée par le service d’urbanisme de Moncton.

Bill Budd, directeur de l’urbanisme, note qu’une voie d’entrée devra être aménagée à partir du chemin Shediac et que des améliorations futures du boulevard Harrisville et du chemin Shediac seront nécessaires. La ville attend encore l’avis du gouvernement provincial sur le projet car des plans à long terme prévoient de nouvelles bretelles de sortie et un viaduc reliant la route 15 à l’aéroport.

Le nouveau parc industriel serait situé entre le chemin Shediac, l’autoroute Transcanadienne et la route 15. – Gracieuseté Le nouveau parc industriel sera situé entre le chemin Shediac, l’autoroute Transcanadienne et la route 15. – Gracieuseté

De son côté, le conseiller Charles Léger a demandé s’il était possible de préserver une partie de la zone boisée.

«Nous essayons de maximiser le nombre d’acres que nous pouvons vendre», lui a répondu le directeur général de Développement industriel de Moncton, Pierre Dupuis.

«Si nous devons inclure des espaces verts, nous perdons des espaces profitables.»

M. Dupuis explique que la vente de terrains s’est accélérée depuis deux ans et qu’une cinquième zone industrielle est nécessaire pour accueillir de nouvelles entreprises, qui ajoutent en moyenne 500 000$ à l’assiette fiscale de la ville. Il ne reste que 43 acres de terrain disponible dans le parc Caledonia et 7 acres dans le parc industriel de Moncton Ouest, qui pourraient être remplis au cours de la prochaine année, souligne-t-il.

Développement industriel de Moncton devra assumer l’essentiel des coûts associés au projet, notamment pour la construction de toutes les routes, des bassins de drainage et des services d’eau et égouts.

Selon une étude d’impact financier menée par la firme WSP, le nouveau parc apportera à la ville des revenus fiscaux nets de 27 millions de dollars sur 25 ans.

Le conseil a finalement donné son aval au changement de zonage à condition que le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux approuve les travaux menés dans un cours d’eau ou une zone tampon de terre humide. Les travaux pourraient donc débuter au printemps.

Les citoyens pourront en apprendre davantage sur le projet lors d’une audience publique qui se tiendra le 2 mai.