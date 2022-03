Eel River Dundee prend connaissance des risques liés aux changements climatiques

Bien qu’elle ne soit pas située en bordure de mer, la municipalité d’Eel River Dundee ne sera pas épargnée pour autant par les contrecoups des changements climatiques.

Comme plusieurs autres municipalités de la province, Eel River Dundee a récemment commandé une étude afin d’avoir un meilleur portrait des conséquences potentielles à long terme des changements climatiques sur son territoire.

Épisodes de verglas prolongés, inondations, sécheresses, feu de forêt… La petite municipalité restigouchoise n’est pas à l’abri des épisodes météorologiques extrêmes.

Réalisé par la firme Englobe, le rapport indique que d’ici les 80 prochaines années, la température annuelle moyenne dans ce secteur pourrait être supérieure de près de 6 degrés de la température moyenne des 40 dernières années.

Cela pourrait se traduire par certains désagréments pour la population, dont une partie qui vit en bordure de la rivière Eel. L’augmentation des niveaux des eaux ou même l’impact des ondes de tempêtes risquent en effet de se faire ressentir jusqu’au village. Une prise de conscience nécessaire selon le maire Mario Pelletier.

«Ces données sont très intéressantes parce que ça nous donne une idée de ce qui nous attend et de ce que nous devons faire afin de limiter les impacts négatifs de ces scénarios. L’objectif est en effet d’être bien préparés. Ça pourrait aller de l’enrochement par endroit pour limiter l’érosion des berges de la rivière jusqu’à l’interdiction de construire dans des secteurs jugés trop à risque», indique-t-il, notant qu’aucune décision n’a toutefois encore été prise. Le plan d’adaptation devrait en effet suivre d’ici quelques mois, maintenant que les constats sont établis.

Si la rivière Eel est à surveiller, c’est aussi le cas de la rivière Dundee. Selon le maire, celle-ci s’est récemment complètement asséchée durant un été et, à l’inverse, a gonflé au point d’inonder des sous-sols. Du jamais vu dans les deux cas.

«C’est un outil très intéressant que chaque communauté devrait avoir, car ça nous force à regarder vers le futur et à nous préparer en conséquence, car ce que je retiens, c’est que personne n’est à l’abri d’une crise majeure. On pourrait très bien connaître – à Eel River Dundee comme ailleurs dans le Restigouche – un épisode important de verglas comme ce fut le cas dans la Péninsule acadienne il y a quelques années. La question qui se pose c’est serons-nous prêts à ce moment? Chose certaine, on doit se préparer», souligne M. Pelletier.

Le village étant situé dans un secteur plus boisé que riverain, l’augmentation des températures pourrait avoir d’autres conséquences, comme mener à une augmentation des populations de tiques, cet insecte nuisible, grand transmetteur de la maladie de Lyme. Sinon, la possibilité d’avoir des étés plus secs laisse croire à une possible augmentation des épisodes de sécheresses et donc, un plus grand risque pour des incendies de forêt majeurs.

À l’inverse, on pourrait également voir davantage de tempêtes avec de forts vents ou encore d’importantes chutes d’eau en peu de temps.

Ce réchauffement pourrait également affecter les sources d’eau potable.

M. Pelletier rappelle que sa municipalité doit se regrouper avec sa voisine – Balmoral – en janvier 2023. Ce faisant, les deux communautés devront aussi harmoniser leur réponse face aux changements climatiques.