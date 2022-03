Le géocaching est toujours aussi populaire au Nouveau-Brunswick

Ceux et celles qui se demandent si la géocache, mieux connue sous le nom de géocaching, est populaire au Nouveau-Brunswick seront sans doute surpris d’apprendre qu’il y a près de 1500 caches ou objets cachés dans la province.

Selon Tom Jenicek, organisateur d’événements locaux dans la région de Moncton, il y aurait sept millions de caches et deux millions de géocacheurs à travers le monde.

«Nous les mordus, on aime promouvoir le géocaching. C’est une activité plein-air qui est gratuite, c’est super le fun et on souhaite que tout le monde en fasse, dit-il d’entrée de jeu. Il y a des pays, comme l’Allemagne, où tout le monde géocache: ton voisin, ton boss, tout le monde.»

«Les Allemands sont probablement les plus mordus sur la planète, mais il y a les Britanniques, les Tchèques, les Danois. Le géocaching est archi-populaire à travers le monde, en Europe c’est très fort», poursuit-il.

Il croit que de plus en plus de monde s’intéresse à cette activité. «J’ai remarqué surtout de jeunes familles, des gens qui cherchent une autre activité pour leurs enfants», ajoute le résident d’Irishtown.

Tom Jenicek est vraiment un adepte. «Tout le monde peut aussi cacher des géocaches. Je suis pas mal certain que maintenant je suis celui qui en a caché le plus dans la province, avec 800. Je suis technicien pour Rogers et avant la COVID-19 je voyageais beaucoup alors j’avais l’opportunité de géocacher partout dans la province.»

Au début, ce qui l’a intéressé, c’est l’aspect technique (GPS) et le plein air reliés au géocaching. «C’était en 2009, je m’étais ramassé un GPS sur Kijiji, j’ai amené mon fils au parc Irishtown et c’est de même que l’aventure a commencé.»

Il n’est plus nécessaire maintenant d’avoir un GPS. «Maintenant il y a plusieurs applications, je ne me sers presque pas de mon GPS, j’ai toujours mon téléphone avec moi», dit Tom Jenicek.

Comment ça marche?

Pour commencer, les intéressés doivent créer un compte en ligne ou sur l’application geocaching.com pour afficher la carte de toutes les caches à proximité. Ensuite, grâce à l’application, ils peuvent se diriger vers une cache. Une fois la cache trouvée, il faut signer la note ou le cahier se trouvant sur place en indiquant la date. On peut reposer l’objet trouvé dans la cache puis inscrire son aventure en ligne.

«C’est une chasse au trésor, c’est exactement ce que c’est», affirme Tom Jenicek. Il se rappelle avoir passé du temps de qualité au géocaching avec son fils unique aujourd’hui âgé de 24 ans.

Son fils apportait toujours avec lui des petites autos de courses (hotwheels). «Comme ça, s’il trouvait quelque chose dans une géocache qui l’intéressait, il pouvait l’échanger», explique le père de famille.

Les participants peuvent se donner un nom de plume pour signer le cahier ou la note dans la cache. «On a tous un nom de plume dans le monde du géocaching. Ça fait partie de l’ouverture du compte. Moi je suis ‘‘cable guy’’ dans le monde du géocaching.»

Les intéressés peuvent aussi consulter www.cacheupnb.com. Ce site fait la promotion du geocaching dans la province et fait part d’événements et activités organisées au Nouveau-Brunswick.

D’ailleurs, le 27 mars prochain, Tom Jenicek organise un déjeuner mensuel au Sports Rock de Dieppe à compter de 9h30. Ce sera l’occasion de rencontrer des géocacheurs locaux.

«On ne fait pas d’annonce. On est tous bénévoles et on aime le hobby, dit-il. Ce qui est l’fun avec le géocaching, c’est que j’ai un cercle d’amis à la maison, j’ai un cercle d’amis à l’ouvrage et un troisième cercle d’amis dans le monde du géocaching.»

L’adepte précise qu’il y a toutes sortes de catégories d’activités en rapport au géocaching. Par exemple, au cours de l’après-midi du 27 mars, des participants se sont donnés comme mission de ramasser des déchets dans les sentiers. Dans ce cas-ci, ils se rendront au parc naturel Mill Creek à Riverview pour nettoyer le secteur.

C’est d’ailleurs Tom Jenicek qui a organisé récemment une sortie en raquettes sur l’île de Shediac. Ils ont également visité l’île de Cocagne.

Tom Jenicek est organisateur d’événements locaux dans la région de Moncton. – Gracieuseté

Il y en a partout!

Selon Tom Jenicek, il y a des caches partout dans la province. Il cite en exemple les anciennes voies ferrées dans le secteur de Nepisiguit.

«Il y a des gens qui ont rempli les sentiers de géocaches. Ce n’est pas le seul dans la province. Pas mal tous les sentiers et les parcs, sont remplis de géocaches.»

Pour sa part, Louise Bouchard de Saint-Jean mentionne que le geocaching est un jeu international où des gens cachent des objets de toutes les grandeurs, et parfois très petits.

«J’en ai trouvé un l’autre jour où c’était un trou que quelqu’un avait fait dans un poteau d’électricité», dit-elle.

La personne avait caché un objet dans ce trou.

Un ami l’a initiée à cette activité il y a quelques années, en lui remettant un GPS. C’était la première fois qu’elle entendait parler de geocaching. Depuis ce temps, elle a la piqûre. «Ce qui est l’fun, c’est que c’est gratuit, mentionne-t-elle. Ça ne coûte rien, tu es dehors, et si tu veux tu peux y aller toute seule, en groupe ou avec les enfants.»

C’est aussi une activité qu’elle a pu poursuivre durant toute la pandémie.

D’ailleurs, une compétition hivernale de géocache organisée par Cache up NB se déroule présentement jusqu’au début avril au Nouveau-Brunswick. Louise Bouchard y prend part avec une amie. «On laisse les enfants avec leurs papas et on part un après-midi toutes les deux. Ça permet de faire le vide», dit-elle.