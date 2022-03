Les utilisateurs de la baie de Tracadie devront prendre leur mal en patience

Les utilisateurs de la baie de Tracadie devront attendre au moins un été de plus avant que des actions concrètes puissent être posées pour améliorer la qualité de l’eau.

Depuis quelques années, la qualité de l’eau de la baie de Tracadie se dégrade en raison de l’eutrophisation, un phénomène causé par une accumulation de débris organiques dans des eaux stagnantes.

Des données récoltées il y a quelques années par des chercheurs de Pêches et Océans Canada semblent démontrer que l’une des ouvertures dans la partie nord de la baie est en train de se remplir de sable. Cet ensablement ralentit les courants et la circulation de l’eau, ce qui favorise la croissance d’algues qui absorbent l’oxygène et laissent échapper de fortes odeurs.

Pour en avoir le cœur net et dans l’espoir de mettre en place des solutions plus tôt que plus tard, le conseil municipal a décidé l’an dernier de financer ses propres études dans la baie de Tracadie ainsi qu’à la Pointe-à-Bouleau et à la Pointe-des-Ferguson, qui sont également aux prises avec des problèmes d’odeurs nauséabondes.

Le coût total s’élève à près de 50 000$, dit Denis Losier, maire de Tracadie. La municipalité a déjà payé pour le tiers de l’étude, mais elle attend maintenant des réponses du gouvernement provincial concernant une demande de financement.

«Les demandes ont été faites, mais les chèques n’ont pas été alloués. Le département responsable de ces études et travaux a mis le projet en suspens en attendant une réponse», a-t-il expliqué lundi soir lors d’une réunion plénière du conseil municipal.

«Je ne pense pas qu’on aura des résultats concluants avant un certain temps, peut-être à la mi-été. Ensuite, il faudra mettre en place des recommandations. Je ne pense pas qu’il va avoir des actions concrètes cet été», ajoute Roger Robichaud, directeur général de Tracadie.

En plus des odeurs, la situation soulève également des problèmes pour les producteurs d’huîtres dans la partie nord de la baie, qui, certains étés, rapportent des pertes importantes.

Pour plusieurs, la solution la plus évidente demeure le dragage des chenaux menant à la baie pour améliorer la circulation de l’eau, mais le gouvernement fédéral ne finance pas ce genre de travaux, sauf pour assurer un accès sécuritaire aux ports de pêche.

Peu importe les résultats de l’étude, les coûts associés à la mise en place de solutions risquent d’être au-delà des moyens de Tracadie.

«Si on parle de dragage par exemple, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. La municipalité n’a pas les fonds pour le faire. Si on reçoit une réponse négative du gouvernement, le conseil aura à décider la suite des choses.»

L’an dernier, les treize ostréiculteurs de la baie de Tracadie ont reçu une proposition surprenante du gouvernement provincial. Au lieu de songer au dragage du chenal, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches a communiqué avec eux pour leur faire part d’un programme d’aide non remboursable pour soutenir les coûts associés à la relocalisation de leurs fermes de la baie de Tracadie vers une autre région.