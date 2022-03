Moncton: saisie de drogues et d’une arme à feu par le Service régional de Codiac

Le Service régional de Codiac de la GRC a saisi diverses drogues et une arme à feu chargée et non verrouillée à Moncton, en lien avec une enquête sur le trafic de drogue menée par le service de police de Miramichi.

Le 15 mars , un homme âgé de 40 ans, une femme âgée de 32 ans, et un homme âgé de 35 ans, tous les trois de Moncton, ont été arrêtés à Miramichi par le service de police de Miramichi et ont été mis en détention en lien avec l’enquête en cours.

À la suite de l’arrestation et dans le cadre de l’enquête, le 16 mars, vers 21h20, des membres du Groupe de réduction de la criminalité du Service régional de Codiac de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition dans un commerce du chemin Mountain à Moncton. Lors de la perquisition, le Service régional de Codiac de la GRC a saisi une quantité de qui semble être de la méthamphétamine en cristaux, des comprimés d’hydromorphone et du fentanyl. Les policiers ont également saisi une arme de poing chargée non verrouillée et des accessoires utilisés pour le trafic de drogues.

L’enquête et la saisie découlent d’une collaboration entre le Service régional de Codiac de la GRC et le service de police de Miramichi. Ces efforts visent à perturber et à démanteler le trafic de drogues illicites dans notre province, en ciblant ceux qui causent le plus de tort dans nos collectivités.

Les membres du public peuvent aider la police à réduire et à prévenir la criminalité, y compris le trafic de drogues, et à élucider des crimes. Si vous avez de l’information au sujet du trafic de drogues ou si vous soupçonnez que des activités liées au trafic de drogues se déroulent dans votre secteur, veuillez communiquer avec votre service de police local. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222-8477, en téléchargeant l’application mobile sécurisée «P3 Tips» ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.