Pour des politiques plus inclusives et un meilleur filet social

Le regroupement féministe du Nouveau-Brunswick revendique des politiques plus inclusives envers les minorités de genre, ainsi qu’une augmentation du salaire minimum et de meilleurs programmes sociaux.

L’organisme a publié lundi des pistes de solution à des problèmes qui affectent les femmes de façon disproportionnée par rapport aux hommes.

L’un de ces problèmes: la pauvreté.

La directrice générale du RFNB, Julie Gillet, affirme que 47% des femmes au N.-B. avaient un revenu inférieur à 20 000$ par année en 2016, et que plus de la moitié des personnes qui gagnaient alors moins de 5000$ par an étaient des femmes.

«La pauvreté touche de façon assez inégale les femmes et les hommes, et touche les femmes de façon plus dure. (…) La pauvreté se traduit aussi par l’insécurité alimentaire, l’exclusion sociale, le manque d’accès à un logement et le manque d’accès à des services publics.»

La pandémie a depuis aggravé ces disparités, d’après elle.

Le regroupement demande notamment un meilleur filet social ainsi qu’une augmentation du salaire minimum à un niveau de subsistance, ce qui correspond à 19,27$ l’heure dans les régions urbaines du N.-B. en 2021, d’après son rapport.

Il recommande également une réglementation des loyers et des investissements massifs dans le logement abordable.

Le RFNB demande à nouveau une loi sur l’équité salariale dans le secteur privé.

D’après la Coalition pour l’équité salariale du N.-B., plus de 65% des femmes de la province travaillent dans le secteur privé, et ne sont pas protégées par une loi qui garantit un salaire égal pour un travail de valeur égale.

La directrice générale de la Coalition, Johanne Perron, a également participé à l’élaboration du rapport du RFNB. Elle affirme que les communications avec le gouvernement provincial sur le sujet de l’équité salariale n’ont pas porté fruit jusqu’à maintenant.

«Pour l’instant, on ne sent pas un appétit pour adopter une loi pour le secteur privé malheureusement, mais je crois vraiment que c’est une erreur, considérant qu’on a vraiment de la difficulté à recruter du personnel et que les jeunes se préoccupent beaucoup de la justice dans leur milieu de travail», affirme-t-elle.