Une entente pour garder le Parti libéral au pouvoir jusqu’en 2025

Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau devrait pouvoir rester au pouvoir jusqu’en 2025, soit quatre ans après avoir été élu l’automne dernier, en vertu d’un accord entre le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Il s’agit d’une « entente de soutien et de confiance », a déclaré Justin Trudeau lors d’une conférence de presse mardi matin au cours de laquelle il en a fait l’annonce.

« Ce que cela signifie est que durant ces temps incertains, le gouvernement pourra fonctionner avec prévisibilité et stabilité, présenter et exécuter des budgets et faire avancer les choses pour les Canadiens », a-t-il expliqué.

M. Trudeau a déclaré avoir « longuement » réfléchi à cette entente et en être arrivé à la conclusion qu' »avec tant d’instabilité autour de nous, les Canadiens ont besoin de stabilité ».

Bien que les deux partis soient différents, « là où nous avons des objectifs communs, nous ne pouvons pas laisser nos différences empêcher de livrer ce que les Canadiens méritent », a dit M. Trudeau.

Les deux partis ont identifié des domaines politiques clés sur lesquels ils partagent des objectifs similaires.

En échange du soutien des néo-démocrates, les libéraux au pouvoir légiféreraient sur des assurances collectives pour les médicaments et les soins dentaires, deux des priorités législatives du NPD.

« Nos priorités sont les mêmes que celles que les Canadiens ont données au Parlement lors de la dernière élection », a insisté M. Trudeau

Le gouvernement entend ainsi augmenter le nombre de médecins, d’infirmières, de ressources en santé et de soins aux aînés. Il va « progresser » vers un régime universel d’assurance-médicaments et lancera un nouveau régime de soins dentaires pour les personnes à faibles revenus.

Le réseau CBC et le Globe and Mail signalent que les parlementaires du NPD devront toutefois approuver la conclusion de l’accord.

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, doit tenir une conférence de presse en matinée.

En réponse à la rumeur d’entente entre les libéraux et les néo-démocrates, la leader par intérim du Parti conservateur (PCC), Candice Bergen, a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait d’une coalition.

Ce genre d’entente entre le parti au pouvoir et l’un des partis d’opposition a été conclu en Colombie-Britannique en 2017 entre le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert. Il signifie habituellement que le parti d’opposition s’engage à appuyer le gouvernement lors de la tenue de votes de confiance, entre autres.