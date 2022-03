Après un mois de guerre, l’Ukraine demeure insoumise

Un mois de guerre, toujours insoumise.

Avec un gouvernement toujours debout et des troupes qui, en dépit de leur infériorité numérique, tiennent tête avec acharnement à l’envahisseur russe, l’Ukraine est marquée, elle est blessée et elle pleure ses morts, mais elle est surtout loin d’être battue alors qu’elle se prépare à un deuxième mois de bombardements, de combats, de pertes et de résistance.

Lorsque, le 24 février, la Russie a déclenché son invasion de l’Ukraine dans le cadre de la plus grande offensive européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale, laissant même planer la perspective d’une escalade nucléaire si l’Occident intervenait, une chute rapide comme l’éclair du gouvernement ukrainien démocratiquement élu semblait possible.

Mais après quatre semaines complètes de combats, la Russie est plutôt embourbée dans une campagne militaire de plus en plus attritionnelle, coûteuse et incertaine, avec un nombre incalculable de morts, sans fin immédiate en vue, et frappée par des sanctions occidentales qui matraquent durement son économie et sa monnaie.

Le président américain Joe Biden et ses principaux alliés, réunis à Bruxelles et à Varsovie cette semaine, discuteront d’éventuelles nouvelles sanctions et d’une assistance militaire supplémentaire à l’Ukraine.

Repoussées à plusieurs reprises par des unités ukrainiennes très mobiles munies d’armes fournies par l’Occident, les troupes russes bombardent des cibles de loin, se rabattant sur les tactiques qu’elles ont déjà utilisées pour réduire des villes en ruines en Syrie et en Tchétchénie. Les principaux objectifs stratégiques russes ne sont toujours pas atteints: la capitale Kyiv a été touchée à plusieurs reprises, mais n’a pas été prise ni même encerclée.

D’autres bombardements et coups de feu ont de nouveau secoué la ville mercredi, avec des panaches de fumée noire s’élevant de la périphérie ouest, où les deux parties se sont battues pour le contrôle de plusieurs banlieues. Un centre commercial et des bâtiments ont été touchés, blessant quatre personnes, a rapporté l’administration municipale.

Marioupol

Au sud, la ville portuaire de Marioupol a connu les pires ravages de la guerre, après des semaines de siège et de bombardements. Jusqu’à présent, la défense des forces ukrainiennes a empêché sa chute. Cela contrecarre l’objectif russe d’ouvrir une autre liaison terrestre permanente et sécurisée de la péninsule de Crimée, saisie à l’Ukraine en 2014, vers la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il restait 100 000 civils dans la ville détruite qui a été frappée par les airs, la terre et la mer. Les efforts répétés pour acheminer de la nourriture et d’autres fournitures désespérément nécessaires aux personnes prises au piège ont souvent échoué.

Lors de son discours nocturne quotidien à la nation mardi, le président Zelensky a dit que les efforts visant à établir des couloirs humanitaires stables pour les habitants de Marioupol sont presque tous « déjoués par les occupants russes, par des bombardements ou une terreur délibérée ».

Il a accusé les forces russes d’avoir saisi un convoi humanitaire. La vice-première ministre Iryna Vereshchuk a quant à elle accusé les Russes de détenir en captivité 11 chauffeurs de bus et quatre secouristes ainsi que leurs véhicules.

Le chef du Comité international de la Croix-Rouge s’est rendu mercredi à Moscou pour des discussions attendues avec des responsables russes des affaires étrangères et de la défense sur les prisonniers de guerre, la conduite des hostilités, l’acheminement de l’aide et d’autres questions humanitaires.

« La dévastation causée par le conflit ces dernières semaines, ainsi que huit années de conflit dans le Donbass, a été immense », a déclaré Peter Maurer, le président du CICR.

Un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert de l’anonymat pour donner l’évaluation du Pentagone, a confié que les navires russes dans la mer d’Azov ont contribué au bombardement de Marioupol.

Les forces russes ont également bombardé et détruit un pont dans la ville encerclée de Tchernihiv, qui traversait la rivière Desna et reliait la ville à Kyiv, a indiqué mercredi le gouverneur régional Viacheslav Chaus. Les livraisons d’aide humanitaire et les évacuations de civils passaient par ce pont. Les autorités locales ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire dans la ville, sans eau ni électricité.

Mais alors que M. Biden entamait mercredi un voyage de quatre jours en Europe pour renforcer la pression sur la Russie, le Kremlin a prévenu que le président russe Vladimir Poutine n’avait pas encore atteint ses objectifs en Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que l’opération militaire se déroulait « en stricte conformité avec les plans et les objectifs établis au préalable ».

Les objectifs de M. Poutine restent de « se débarrasser du potentiel militaire de l’Ukraine (et de) s’assurer que l’Ukraine passe d’un centre anti-russe à un pays neutre », a ajouté M. Peskov.

Offensive ukrainienne

Les responsables occidentaux affirment que la résistance ukrainienne a paralysé une grande partie de l’avancée de la Russie et que les forces russes sont confrontées à de graves pénuries de nourriture, de carburant et d’équipement pour le froid, laissant certains soldats souffrir d’engelures. Le ministère britannique de la Défense a déclaré mercredi que la guerre dans le nord de l’Ukraine était en grande partie « statique », les forces russes essayant de se réorganiser.

« Nous avons vu des indications que les Ukrainiens passent un peu plus à l’offensive maintenant », a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby aux journalistes séparément à Washington. Il a dit que c’était particulièrement vrai dans le sud de l’Ukraine, y compris près de Kherson, où « ils ont tenté de regagner du territoire ».

Plusieurs experts occidentaux mettent toutefois en garde contre un excès de confiance en ce qui concerne les chances à long terme de l’Ukraine face à une armée russe beaucoup plus nombreuse et puissante. La pratique de la Russie dans les guerres passées en Tchétchénie et en Syrie a consisté à écraser la résistance avec des frappes qui ont rasé des villes, tuant d’innombrables civils et faisant fuir des millions de personnes.

Mais les forces russes semblaient mal préparées et se sont souvent mal comportées contre la résistance ukrainienne.

Les États-Unis estiment que la Russie a perdu un peu plus de 10% de la capacité de combat globale dont elle disposait au début du conflit, y compris les troupes, les chars et d’autres matériels.

L’invasion a chassé plus de 10 millions de personnes de leurs foyers, soit près d’un quart de la population ukrainienne, selon les Nations Unies.

Des milliers de civils seraient morts. Les estimations des pertes militaires russes varient considérablement, mais même les chiffres conservateurs des responsables occidentaux se situent à quelques milliers.

Les pourparlers pour mettre fin aux combats se sont poursuivis par vidéo. M. Zelensky a déclaré que les négociations avec la Russie avancent « pas à pas, mais elles avancent ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il voyait des progrès « apparaître sur plusieurs questions clés » et que les gains sont suffisants pour mettre fin aux hostilités maintenant. Il n’a donné aucun détail.

M. Zelensky a dit que plus de 7000 personnes avaient été évacuées de Marioupol mardi. Celles qui restent souffrent « dans des conditions inhumaines, sous un blocus total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments et sous des bombardements constants », a-t-il révélé.

Avant la guerre, 430 000 personnes vivaient à Marioupol.

Perché sur la mer d’Azov, Marioupol est un port crucial pour l’Ukraine et s’étend sur une bande de territoire entre la Russie et la Crimée. On ne sait pas quelle part de la ville la Russie détient, les habitants en fuite affirmant que les combats se poursuivent rue par rue.

Plus à l’ouest, dans la ville balnéaire d’Odessa, des musiciens de rue ont joué mardi sous un ciel sans nuages alors que des barricades bordaient les rues et que des couples se séparaient à la gare en larmes, alors que les habitants se préparaient à une éventuelle escalade de l’assaut russe.

Affectueusement connue sous le nom de Perle de la mer Noire, Odessa était inondée d’un air doux-amer – sacs de sable et forces de sécurité affrontant du jazz romantique résonnant des haut-parleurs de la gare.

« Je ne peux pas comprendre ce qui s’est passé », a déclaré Igor Topsi, un musicien de 56 ans qui joue de la batterie dans les rues d’Odessa depuis plus de trois décennies.

À la gare centrale, un jeune homme sur le quai dit au revoir par téléphone à sa petite amie assise à l’intérieur du train. Seule une vitre les séparait.