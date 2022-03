Campbellton souhaite que la nouvelle ville fusionnée porte son nom

La nouvelle ville fusionnée du Restigouche-Centre devrait-elle porter le nom de Campbellton ou un tout nouveau nom? La question provoque des déchirements.

«À mes yeux, c’est une décision importante qui doit impliquer la population d’une façon ou d’une autre, et non être laissée entre les mains de huit personnes assises autour d’une table.»

Ce commentaire, c’est celui du maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque, invité à s’exprimer sur le processus menant à l’adoption du nom de l’entité 7. Cette entité, c’est la future municipalité regroupée composée des communautés de Campbellton, Atholville, Tide Head, Glencoe et McLeods.

La semaine dernière, un conseiller de Campbellton s’est amusé à sonder la population sur cette question par l’entremise des médias sociaux. Les avis sont partagés.

Si bon nombre sont en faveur du maintien de Campbellton, beaucoup d’autres sont d’avis qu’un nouveau départ nécessite une nouvelle identité. Aux yeux de plusieurs, Campbellton – nom donné en l’honneur d’un Écossais nommé lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick de 1831 à 1839 – ne serait pas représentatif de la future communauté fusionnée.

Parmi les suggestions les plus souvent citées lors de l’exercice, notons Restigouche (ou son ancienne graphie, Ristigouche) et Sugarloaf, les deux icônes touristiques de la région.

Selon Jean-Guy Levesque, la question du nom de la future ville est loin d’être un caprice. Elle ferait d’ailleurs selon lui l’objet de tiraillements autour de la table du comité de transition.

Jusqu’à présent, seuls les représentants de Campbellton auraient milité pour le maintien du nom de leur ville, en mettant notamment l’accent sur sa notoriété, son histoire et le branding touristique.

Mais pour M. Levesque, la question du nom est trop importante pour être traitée et décidée en catimini, derrière des portes closes.

«On ne change pas de nom tous les jours, ce n’est pas rien comme décision. C’est pourquoi on veut entendre ce que pensent nos citoyens. Ça fait trois semaines qu’on insiste sur ce point au comité de transition, car on juge que c’est trop important pour qu’une telle décision soit prise uniquement entre nous. C’est un moment historique après tout», estime-t-il.

Sa municipalité veut d’ailleurs en avoir le cœur net. Elle publiera en début de semaine prochaine sur sa page Facebook (Ça bouge à Atholville) un formulaire comprenant quelques questions sur cet enjeu. On désire notamment savoir si ses citoyens sont favorables au maintien de l’un des noms actuels des communautés frappées par le regroupement ou si, au contraire, ils préfèrent opter pour un nom différent afin de repartir le compteur à zéro. Dans les deux cas, on demandera également quel devrait être le nom choisi.

«C’est un sondage informel, mais il sera très précieux pour nous aider à nous positionner sur le sujet», indique M. Levesque, notant que le comité de transition doit discuter de cet enjeu lors de sa prochaine rencontre, le 7 avril.

Campbellton s’informera aussi

Contrairement à son confrère d’Atholville, le maire de Campbellton, Ian Comeau, est moins tranché quant à la nécessité de consulter la population sur cet enjeu.

«Nous avons été élus par la population pour prendre certaines décisions, et ce sujet en fait partie. On n’a pas consulté les citoyens lorsqu’est venu le temps de diviser les quartiers et décider du nombre de conseillers pour la prochaine ville. On a fait ça entre nous», a-t-il indiqué à l’Acadie Nouvelle.

N’empêche, il se prêtera néanmoins au jeu, mais dans un format différent. Comme l’a déjà fait la communauté de Tide Head, Campbellton contactera un certain pourcentage de sa population à compter de la semaine prochaine.

«On prévoit passer un peu plus de 300 appels de façon aléatoire à l’intérieur de notre ville. Ce sera un processus totalement apolitique», explique M. Comeau.

Il ne cache pas que Campbellton est le choix qu’il privilégie personnellement et il l’a clairement laissé entendre au comité de transition

«Les autres communautés avaient l’occasion aussi de suggérer un nom, mais personne ne l’a fait à part nous. S’ils ont d’autres choix de noms administratifs à proposer, qu’ils les apportent à la table et on votera tous sur la proposition qui nous semble la meilleure», exprime M. Comeau.

À ses yeux, le nom de Campbellton est déjà bien établi et reconnu.

«Et quand on regarde ailleurs en province, d’autres municipalités – comme Edmundston, Caraquet, Grand-Sault, et même Kedgwick – ont décidé de faire la même chose et conserver leur nom», ajoute-t-il.

Dalhousie s’apprête aussi à sonder ses citoyens

Plus à l’est, la question du nom est aussi à l’ordre du jour, mais une chose est déjà établie: on repart en neuf.

La Ville de Dalhousie doit elle aussi, d’ici les prochains jours, faire parvenir à ses citoyens un formulaire les invitant à soumettre un nouveau nom pour la future entité regroupée. Celle-ci comprend également la municipalité de Charlo et les DSL de Point la Nim et Dalhousie Junction.

«Les travaux touchant le regroupement vont très bien et on se prépare à demander l’opinion de nos citoyens sur ce que devrait être le nom qu’adoptera la grande nouvelle municipalité. On ne souhaite pas conserver les noms existants», confirme le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Il précise que les suggestions devront respecter une liste précise de critères.

«On veut que ce soit pertinent avec notre secteur, pas un nom sorti d’on ne sait où. Ça peut être un nom à saveur historique ou patrimonial, qui évoque les Appalaches ou la baie des Chaleurs… Mais dans tous les cas, on demande aux gens d’expliquer leur suggestion», poursuit le maire.

Celui-ci ajoute également que l’un des critères demandés est que le nom soit bilingue, donc qu’il puisse se prononcer adéquatement dans les deux langues.