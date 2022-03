La révérende Marie Martin profite pleinement du moment présent

Marie Martin a vécu dans la pauvreté, la drogue, et tout ce qui les accompagne. Après des années de misère, la survivante vit tout le contraire aujourd’hui. Parmi toutes les plumes qu’elle porte à son chapeau, elle veut par-dessus tout aider les gens à s’en sortir, à vivre plus heureux.

«Ma mission, c’est de continuer d’aller éduquer le monde et parler dans l’amour. C’est ça qui me garde en vie. Si moi j’ai pu changer, n’importe qui peut changer», croit-elle.

D’origine acadienne et mi’kmaque, Marie Martin est venue au monde en 1958 à Baie-Sainte-Anne. Son père était pêcheur, jusqu’à ce que survienne le désastre d’Escuminac, la plus grande tragédie maritime de l’histoire du Nouveau-Brunswick.

Ce désastre a eu lieu durant la nuit du 19 au 20 juin 1959 au large d’Escuminac et a causé la mort de 35 pêcheurs.

«La journée du désastre, mon père a été appelé pour amener un bébé malade à l’hôpital. Lorsqu’il est arrivé à 9h, c’était tout à l’envers. Il n’a jamais voulu retourner pêcher», confie Marie Martin.

«Les pauvres Martin autour de l’église» à Baie-Sainte-Anne, c’est de là que Marie Martin vient et elle n’a pas peur d’en parler ouvertement.

Encore aujourd’hui, du moins durant la pandémie, elle partait de Gaspereaux Forks dans le centre-sud de la province pour se rendre sur sa terre natale près de la mer. Elle salue d’ailleurs l’esprit communautaire que cette communauté a su garder avec le temps.

Marie Martin est l’aînée d’une famille de quatre enfants. Elle est la fille de Françoise Robichaud et Adey Martin.

«On est tous encore en vie», note-t-elle. La famille a quitté Baie-Sainte-Anne en 1963 pour la grande ville de Toronto.

Marie Martin arrive de loin.

«C’est bien rare que je peux dire que je m’amusais avec des catins», dit-elle en rapport à sa jeunesse. Elle a commencé à vivre dans la drogue à partir de 12 ans.

«Je vendais de la drogue à l’école pour faire de l’argent extra.»

En plus de vivre dans la pauvreté dès son jeune âge, elle a été victime d’agressions une bonne partie de sa vie, même en tant qu’épouse. Elle a aussi vécu avec les défis de mère monoparentale. Elle est survivante de ce qu’elle décrit comme un système de soins de santé dysfonctionnel, ayant subi 11 chirurgies et consulté 42 médecins. Elle a développé une dépendance aux médicaments sur ordonnance.

«J’étais devenue destructrice, maline», confie-t-elle.

Marie Martin a subi un accident de travail à Montréal comme conductrice d’autobus. Elle a vécu alitée pendant quatre ans.

«Je pouvais avoir toutes les pilules que je demandais», confie-t-elle. Elle raconte être devenue «malade, très malade.»

«J’ai insulté beaucoup de monde dans ma vie», dit-elle. Devenue obèse, elle a subi une opération à l’estomac à Halifax. «Je ne sortais pas du lit, j’étais grosse, grosse», informe-t-elle.

Elle dit avoir eu une révélation sur la table d’opération. Elle plaçait ses mains constamment sur son estomac, à l’endroit où elle avait subi sa chirurgie, et s’est mise à prier.

Des femmes autochtones l’ont par la suite invitée à se joindre à elles.

«Elles sont venues chez nous et m’ont demandé si elles pouvaient allumer du sauge. Là, on s’est mis à parler.»

Elle a ensuite été invitée dans les huttes à sudation (swet modge), très populaires chez les peuples autochtones. Marie Martin se sentait à sa place.

«C’est là que j’ai pu nettoyer mon système et prendre des produits naturels. Je ne suis jamais retournée chercher des pilules.»

L’Acadienne et Autochtone d’origine avait 33 ans lorsque sa vie a pris un véritable tournant. Après avoir subi son opération, elle s’est demandée ce qu’elle pourrait faire pour elle, pour se sentir mieux. Elle a commencé par suivre un cours de psychologie pour adultes.

«J’ai un diplôme, j’ai gradué avec de hautes notes», affirme-t-elle.

Titre de révérende

Marie Martin a a obtenu un diplôme en 1998 de l’Université de Métaphysique de Sedona, en Arizona. Elle s’est rendue sur place chercher son diplôme, soit l’équivalent d’un baccalauréat en sciences métaphysiques. Elle a complété une maîtrise en la matière en 2003.

La formation peut être suivie à distance. Elle poursuit actuellement une formation à la même institution afin d’obtenir un doctorat en Mode de vie théocentrique.

Elle a présidé plusieurs mariages avant la pandémie.

«Ça va faire 15 ans au mois de juin, dit-elle. J’ai marié du monde à Val-Comeau, à Néguac, à Lavillette, à Cap-Pelé, à Shediac, à Dieppe», affirme-t-elle.

Marie Martin a également travaillé auprès des communautés autochtones, entre autres à titre de leader spirituelle pour le East Coast First People’s Alliance et la communauté des premières nations d’Elsipogtog et Redbank.

En fait, Marie Martin porte plusieurs chapeaux: révérende, leader spirituelle, conseillère en pastorale, conférencière motivatrice, maître Reiki, ministre de mariage et coach de vie spirituelle. Néanmoins, avant toute chose, elle est mère de deux enfants, soit un garçon et une fille, et a sept petits-enfants de 3 à 23 ans avec qui elle profite pleinement de la vie.