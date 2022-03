Le gouvernement a corrigé les aides aux formations infirmières

Le gouvernement provincial finance à nouveau des places supplémentaires en science infirmière à l’Université du Nouveau-Brunswick et à l’Université de Moncton. Mais cette fois, il tient compte de recommandations de la Vérificatrice générale après l’échec d’un programme similaire.

L’enjeu est de taille: les ententes durent 10 ans et pourront concerner jusqu’à 30 millions $ pour la création totale de 85 places supplémentaires par an dans les programmes de science infirmière de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) et de l’Université de Moncton (U de M).

«Il serait hâtif de formuler des observations sans avoir entrepris des travaux d’audit sur cette initiative spécifique», commente l’actuel Vérificateur général de la province, Paul Martin.

Les accords répondent quand même à des recommandations qu’une Vérificatrice générale précédente, Kim MacPherson, a formulées dans un rapport de 2019.

Le gouvernement donnera seulement son aide financière si les universités atteignent les objectifs fixés. Les universités devront aussi lui présenter chaque année un rapport de leurs résultats et des éléments qui les ont favorisés ou inversement.

«On voit que la surveillance et la reddition de comptes sont plus serrées, applaudit la professeure en gestion des services de la santé à l’U de M, Claire Johnson. Ça augmente les chances de réussite.»

Plus grande attention

En 2019, Mme MacPherson a pointé l’incapacité de l’U de M et de l’UNB à augmenter leur nombre d’étudiants en science infirmière. Le gouvernement avait pourtant mis à leur disposition 100 millions $ pendant 14 ans dans ce but.

Les inscriptions au baccalauréat de l’établissement francophone ont par exemple diminué d’environ 100 élèves de 2005 – 2006 à 2017 – 2018. «Les ententes initiales ont entraîné une augmentation des inscriptions lorsqu’elles sont entrées en vigueur, mais la participation a diminué avec le temps. Vers la fin, le gouvernement n’a pas donné la priorité au renversement de cette tendance malgré un engagement financier continu», admet une agente des communications du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Geneviève Mallet-Chiasson assure toutefois que le gouvernement et les universités ont inversé la situation grâce à une plus grande attention après le renouvellement provisoire des accords jusqu’en 2021.

«Il est important de souligner que le bassin d’étudiantes et d’étudiants francophones potentiels de la province a diminué au cours des dernières années et nos chiffres l’ont reflété; ce bassin est maximisé», précise le recteur de l’Université de Moncton.

Denis Prud’homme fait en revanche valoir que la nouvelle entente annoncée le 21 mars permet à son établissement d’élaborer de nouvelles stratégies de recrutement: l’admission au programme de science infirmière par l’entremise d’autres programmes, des bourses pour les étudiants étrangers et le recrutement d’hommes, par exemple.

«Ces nouvelles stratégies vont aussi impliquer des investissements de notre côté et nous sommes convaincus qu’elles vont porter fruit», affirme le Dr Prud’homme.

Syndicat perplexe

Le syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) est perplexe. Il avance que les universités ont besoin d’argent pour augmenter leur nombre de places, de professeurs et d’instructeurs cliniques dans les programmes de science infirmière. Il ajoute que des étudiants ont aussi besoin d’aides financières.

«Le SIINB préférerait que l’on investisse dès le départ dans la capacité des étudiants à être acceptés au programme de baccalauréat en science infirmière de l’UNB», note aussi le syndicat, qui raconte que l’établissement anglophone sélectionne fortement ses candidats.

La présidente du SIINB, Paula Doucet, pointe enfin que le gouvernement est incapable d’avoir l’assurance que les futurs infirmiers diplômés travailleront au Nouveau-Brunswick.