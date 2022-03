L’ex-maire de Richibucto Roger Doiron sera candidat à la mairie de la nouvelle ville fusionnée

L’ex-maire de Richibucto, Roger Doiron, sera candidat à la mairie de la nouvelle entité municipale formée des DSL de Saint-Ignace, Saint-Louis, Saint-Charles, Aldouane, du Village de Saint-Louis-de-Kent et de la Ville de Richibucto.

Il a fait part de son intention lors de la première soirée portes ouvertes de l’entité 26 tenue lundi soir à Saint-Louis-de-Kent.

«J’ai été 11 ans à la mairie de Richibucto. L’expérience, les connaissances, les contacts, c’est essentiel pour pouvoir s’assurer que cette réorganisation parte du bon pied. Je pense que pour mettre les chances de notre côté, il faut un conseil fort», dit le principal intéressé.

Le fait que les nouvelles entités auront à s’occuper de développement économique, touristique, culturel, des sports et loisirs semble intéressant pour lui.

«Avec une assiette fiscale de 350 millions $, 6000 citoyens, avec des gens qui, j’ose croire, vont se présenter dans les quartiers et vont vouloir travailler fort, il faut qu’on fasse une réussite de ceci. Moi j’aimerais faire partie de ça, avoue le candidat à la mairie. Il y a toujours eu une belle entente entre les gens de Kent-Nord.»

Quelques noms pour la nouvelle entité ont été proposés par le public lors de cette soirée d’échanges, dont Kent-Nord, mais aussi Acadie-Kent, Kenville, Beaurivage, Trois-Rivières et Kent-Centre.

Les organisateurs de la soirée ont décidé d’offrir un format sans présentation lors de cette soirée portes ouvertes.

«Les gens, lorsqu’on a un modèle portes ouvertes, ont plus accès à l’information à travers tous les membres du comité», explique Éric Tremblay, président du DSL de Saint-Ignace et membre du comité consultatif local qui a été formé pour préparer la transition.

Les autres membres du comité sont Danielle Dugas, mairesse du Village de Saint-Louis, Paul Lirette, président du DSL de Saint-Charles, Gisèle Fontaine, présidente du DSL de Saint-Louis, Amand Martin, président du DSL de l’Aldouane et Stella Richard, mairesse de Richibucto.

Le facilitateur nommé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour appuyer le comité consultatif est Michel Desjardins. Il était sur place lundi, mais n’a pas voulu émettre de commentaires.

«Chaque personne dans la salle a accès à l’information à travers les membres du comité. C’est pour ça que ce modèle-là nous plaisait beaucoup, et ça semble fonctionner. On a présenté des belles cartes du territoire pour l’expliquer aux gens. Ils étaient habitués à certaines limites de leur DSL. Là il faut leur expliquer c’est quoi leur nouvelle entité, et il n’y a rien de mieux que le visuel», a complété Éric Tremblay.

«On ne voulait rien de gênant, affirme pour sa part la mairesse de Saint-Louis-de-Kent, Danielle Dugas. Comme tu peux le voir ce soir, tout le monde jase.»

Le candidat à la mairie, Roger Doiron, aime bien lui aussi la formule retenue.

«Ça permet aux gens de voir, de partager, d’échanger. Le but vraiment c’est de démontrer aux gens comment ça allait s’organiser, comment ça allait fonctionner.»

Le format présenté lundi soir à Saint-Louis-de-Kent sera le même pour les quatre autres soirées portes ouvertes à venir: le 24 mars au Club d’âge d’or de Saint-Ignace, le 28 mars au Centre communautaire de Saint-Charles, le 30 mars au Centre communautaire de l’Aldouane et le 31 mars à la salle de bingo de Richibucto. Toutes les soirées se déroulent de 18h30 à 20h.

Processus imposé

«À l’origine, ce processus-là nous a été imposé, et j’insiste sur le mot imposé, on n’a pas eu le choix, explique Éric Tremblay. L’horaire et les échéanciers nous ont été imposés. Alors nous on s’est dit: si on ne s’organise pas, le gouvernement va nous organiser et on n’aimera peut-être pas le résultat. Alors on a embarqué sur le comité, avec enthousiasme, pour que ça fonctionne. On veut que notre région prospère.»

Ce que nous savons à ce jour

Les localités seront officiellement fusionnées le 1er janvier 2023.

La nouvelle communauté va comprendre les six quartiers énumérés ci-haut avec leur identité propre, mais la nouvelle entité devra porter un nouveau nom. Celui-ci doit être choisi avant le 15 mai.

Les résidents n’auront pas à changer leur adresse postale.

Des élections municipales auront lieu le 28 novembre pour élire le conseil municipal de l’entité 26. Les résidents de chaque quartier éliront un conseiller pour les représenter au nouveau conseil municipal. De plus, deux conseillers généraux et un maire seront élus par l’ensemble de la population.